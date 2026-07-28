Московську область атакують дрони: неподалік від столиці РФ "приліт", здійнявся сильний дим (відео)

Під ранок 28 липня Московську область РФ атакували безпілотники. У мережі повідомляють про "приліт" та сильний дим неподалік від Москви, а мер російської столиці Сергій Собянін заявляє про атаку дронів на місто.

Внаслідок атаки сталося займання та здійнявся сильний чорний дим у місті Чехов, розташованому приблизно за 55 кілометрів від Москви. Про це повідомили OSINT-канали.

За попередніми даними аналітиків каналу Exilenova+, один з безпілотників, що атакував Чехов, міг влучити у трубу, розміщену на території місцевого підприємства. Влучання спричинило вогонь та сильне задимлення.

"Дрон упав/потрапив у трубу на території заводу ЗАТ "Гідростальконструкція" у Чехові, але нові продовжують летіти", — пишуть аналітики.

Кадри атаки дронів на Московську область 28 липня

Варто зауважити, що завод спеціалізується на виготовленні металоконструкцій. Офіційних підтверджень чи коментарів з приводу ймовірного "прильоту" БпЛА по території підприємства на момент публікації не було.

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Москву атакують дрони — що відомо

Окрім Чехова, ймовірною ціллю атаки безпілотників цієї ночі також стала Москва. Російські моніторингові канали писали про рух дронів у напрямку столиці, а мер Москви Сергій Собянін вже підтвердив атаку на місто.

Спершу мер писав, що російська протиповітряна оборона нібито знищила щонайменше 12 дронів, які летіли на Москву. Через кілька хвилин він повідомив, що ППО "збила" ще 10 дронів, які летіли на місто, а потім ще 11 БпЛА.

"Спеціалісти екстрених служб працюють на місці падіння уламків", — зазначив Собянін, не надавши інших подробиць.

Собянін повідомив про масовану атаку дронів на Москву

Тим часом "Росавіація" запровадила обмеження на посадження та виліт літаків у московських аеропортах "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський".

Нагадаємо, 27 липня безпілотники атакували російські Ростов та Таганрог: під ударом опинилися морський порт та залізнична інфраструктура.

Також у ніч на 27 липня російський Бєлгород атакували безпілотники: у мережі писали про можливі удари по місцевому управлінні ФСБ.