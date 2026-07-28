Московскую область атакуют дроны: недалеко от столицы РФ зафиксирован "прилет", поднялся густой дым (видео)

Ранним утром 28 июля Московская область РФ подверглась атаке беспилотников. В сети сообщают о "прилете" и сильном дыме недалеко от Москвы, а мэр российской столицы Сергей Собянин заявляет об атаке дронов на город.

В результате атаки произошло возгорание и поднялся густой чёрный дым в городе Чехов, расположенном примерно в 55 километрах от Москвы. Об этом сообщили OSINT-каналы.

По предварительным данным аналитиков канала Exilenova+, один из беспилотников, атаковавших Чехов, мог попасть в трубу, расположенную на территории местного предприятия. Попадание вызвало возгорание и сильное задымление.

"Дрон упал/попал в трубу на территории завода ЗАО "Гидростальконструкция" в Чехове, но новые продолжают лететь", — пишут аналитики.

Кадры атаки дронов на Московскую область 28 июля

Стоит отметить, что завод специализируется на производстве металлоконструкций. На момент публикации официальных подтверждений или комментариев по поводу возможного "прилета" БПЛА на территорию предприятия не поступало.

Відео дня

Москву атакуют дроны — что известно

Помимо Чехова, вероятной целью атаки беспилотников этой ночью также стала Москва. Российские мониторинговые каналы сообщали о движении дронов в направлении столицы, а мэр Москвы Сергей Собянин уже подтвердил атаку на город.

Сначала мэр написал, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила не менее 12 дронов, летевших на Москву. Через несколько минут он сообщил, что ПВО "сбила" ещё 10 дронов, летевших на город, а затем ещё 11 БПЛА.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — отметил Собянин, не приведя других подробностей.

Собянин сообщил о массированной атаке дронов на Москву

Тем временем "Росавиация" ввела ограничения на посадку и вылет самолетов в московских аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский".

Напомним, 27 июля беспилотники нанесли удары по российским городам Ростов и Таганрог: под ударом оказались морской порт и железнодорожная инфраструктура.

Кроме того, в ночь на 27 июля на российский Белгород нанесли удар беспилотники: в сети появились сообщения о возможных ударах по местному управлению ФСБ.