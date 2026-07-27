Дроны атаковали Ростов и Таганрог: целями стали порт и железнодорожная инфраструктура (фото, видео)

В российских городах Ростов и Таганрог раздалась серия взрывов и звуков пролетающих дронов. По сообщениям местных пабликов, были зафиксированы попадания и пожары на важных объектах противника.

Мониторинговые каналы сообщают, что среди целей дронов были местный порт и железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщает канал Exilenova+.

По данным OSINT-сообщества, удар, вероятно, пришелся на железнодорожную инфраструктуру города. Не исключено, что пострадал также местный порт.

Кроме того, появились сообщения об атаке беспилотников на Азовский оптико-механический завод — предприятие, специализирующееся на выпуске оптико-электронных, радиолокационных и высокоточных систем и входящее в состав оборонно-промышленного комплекса России.

Ранее Фокус сообщал о том, как Украина и США обсудили воздушное перемирие. Разработанные предложения будут переданы российской стороне, пишут журналисты.

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Впоследствии стало известно о серии взрывов в российском Белгороде. СМИ сообщают, что под атакой дронов находится местное управление ФСБ в центре города.