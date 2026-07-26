Украина и США обсудили воздушное перемирие: предложения передадут России, — Reuters

Украина и США обсуждали возможность воздушного перемирия. Наработанные предложения будут переданы российской стороне.

Официальные лица Украины и США обсуждали возможность о прекращении ударов с воздуха. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванный источник в Киеве.

Предложения, которые были рассмотрены во время встречи, будут переданы российским чиновникам в рамках нового раунда мирных предложений по окончанию войны.

Источник напомнил, что ранее Украина уже обращалась к главе Кремля Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, которые те отклонил.

При этом, как стало известно, президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне во вторник, 28 июля. Украинский источник сообщил, что Зеленский заинтересован в поездке в США, но его команда ждала официального подтверждения из Белого дома.

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Напомним, агентство Bloomberg писало, что российский диктатор Владимир Путин не планирует возвращать Украине оккупированные территории в рамках какого-либо мирного соглашения, если оно когда-нибудь будет подписано. Россияне по-прежнему намерены полностью оккупировать оставшуюся часть Донецкой области, а некоторые районы Украины рассматривают в качестве буферной зоны.

Фокус писал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что боевые действия могут быть прекращены практически мгновенно. Однако, по его словам, с учетом позиции украинской стороны, сценарий "замораживания" войны на данный момент невозможен.