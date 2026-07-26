Україна та США обговорили повітряне перемир'я: пропозиції передадуть Росії, — Reuters

Україна та США обговорювали можливість повітряного перемир’я. Напрацьовані пропозиції будуть передані російській стороні.

Офіційні особи України та США обговорювали можливість припинення ударів з повітря. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназване джерело в Києві.

Пропозиції, які були розглянуті під час зустрічі, будуть передані російським чиновникам у рамках нового раунду мирних пропозицій щодо припинення війни.

Джерело нагадало, що раніше Україна вже зверталася до глави Кремля Володимира Путіна з пропозиціями щодо припинення вогню, які той відхилив.

При цьому, як стало відомо, президент США Дональд Трамп і Володимир Зеленський мають зустрітися у Вашингтоні у вівторок, 28 липня. Українське джерело повідомило, що Зеленський зацікавлений у поїздці до США, але його команда чекала на офіційне підтвердження з Білого дому.

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Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін не планує повертати Україні окуповані території в рамках будь-якої мирної угоди, якщо така колись буде підписана. Росіяни, як і раніше, мають намір повністю окупувати решту Донецької області, а деякі райони України розглядають як буферну зону.

Фокус писав, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що бойові дії можуть бути припинені практично миттєво. Однак, за його словами, з огляду на позицію української сторони, сценарій "заморожування" війни наразі є неможливим.