Песков заявил, что боевые действия можно прекратить "до конца суток": в Кремле назвали условие

Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность завершения "горячей" фазы войны.

По словам представителя Кремля, Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о замораживании конфликта в Украине, подробно рассказав ему о ходе так называемой "специальной военной операции", сообщают российские СМИ.

В то же время Песков подчеркнул, что с учетом позиции украинской стороны сценарий "замораживания" войны на данный момент невозможен. По его словам, скорейшее прекращение огня полностью зависит от выполнения требований Москвы руководством в Киеве.

Токаев считает, что войну можно заморозить

Напомним, что во время встречи с Владимиром Путиным в тесном бункере президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить войну в Украине и вернуться к "Стамбульской формуле 2.0" под гарантии великих держав.

Відео дня

На видео, опубликованном российскими СМИ, Токаев подчеркнул, что это его "скромное мнение", однако категорически отказался выступать посредником, заявив, что россияне — "великий народ" и справятся сами. В ответ Путин, который на протяжении выступления кивал и улыбался, лишь пообещал и в дальнейшем информировать коллегу о ходе событий на украинском направлении.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев в Вашингтоне присоединился к "Авраамским соглашениям", сделал Трампу несколько лестных комплиментов и подчеркнул, что Казахстан готов принять российско-украинских переговорщиков по вопросам мира.