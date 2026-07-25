Во время встречи с Путиным президент Казахстана предложил "заморозить" войну в Украине (видео)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу войны России против Украины во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По мнению Токаева, войну можно заморозить при определенных условиях. Какие условия прекращения войны озвучил президент Казахстана в присутствии Путина, который кивал и улыбался, а встречу провели в бункере, а не в роскошном зале?

Фрагмент выступления Токаева во время встречи с Путиным появился в Telegram-канале российского СМИ "РИА Новости". СМИ опубликовало минутное видео с места событий. Видно, что чиновники сидят не в роскошном зале, а в неизвестном бункере без окон и с низким потолком. Рядом — два ряда по два десятка слушателей-чиновников. Казахстанский президент сказал, что высказывает свое "скромное мнение". При этом он упомянул так называемый "дух Анкориджа", на который ссылается Кремль в контексте договоренностей с США по Украине, а также "Стамбульские соглашения", о которых говорили четыре года назад.

25 июля Токаев встретился с Путиным в Омске в рамках форума по межрегиональному сотрудничеству России и Казахстана. Президент Казахстана отметил, что следует "заморозить конфликт" при поддержке других стран и с участием РФ.

Відео дня

"Возможно, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну а затем, под гарантией великих держав, включая Россию, продолжать двигаться в сторону долгожданного мира", — сказал Токаев.

Далее политик заявил, что "категорически отказывается" выступать посредником, поскольку "россияне — великий народ, который сам справится без посредников". В ответ Путин заверил, что будет информировать коллегу о "ходе событий на украинском направлении", написали российские СМИ.

Мирные переговоры — каковы шансы на окончание войны

Отметим, что 24 июля состоялась еще одна встреча между высокопоставленными чиновниками, посвященная мирным переговорам и прекращению войны РФ против Украины. СМИ сообщили о краткой 30-минутной беседе главы МИД РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. После встречи Лавров заявил, что проинформировал Белый дом о "реальной ситуации на поле боя". Между тем Рубио лаконично отметил, что США по-прежнему поддерживают идею прекращения войны.

Перед встречей главный дипломат РФ заявил, что Кремль хотел бы узнать об изменении отношения Вашингтона к "духу Анкориджа". Западные СМИ сообщили, что речь идет о требованиях капитуляции Украины, которые диктатор Путин озвучил президенту США Дональду Трампу. Согласно этим требованиям, ВСУ должны были без боя уйти из оставшейся подконтрольной части Донецкой области, а россияне обещали взамен отдать участки вдоль границы Сумской и Харьковской областей.

В июне Путин высказался о возможности мирных переговоров и упомянул о "Стамбульских соглашениях". Согласно этим соглашениям, Украина должна была максимально сократить армию, признать оккупированные территории и согласиться с тем, что РФ, вместе с другими странами, станет гарантом безопасности. При этом подразумевалось, что с РФ будут сняты все введенные санкции.

Между тем в июле появилось новое заявление Путина, которое он передал через анонимные источники агентства Bloomberg. Российский диктатор заявил, что больше не хочет никакого обмена территориями.

Напоминаем, что 26 июня президент Зеленский объявил о 40-дневной операции по принуждению РФ к миру (дедлайн 3 августа). В течение этого времени Фокус писал о серии ударов Сил обороны по нефтяным предприятиям, а также по складам Wildberries.