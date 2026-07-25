Під час зустрічі з Путіним президент Казахстану запропонував "заморозити" війну в Україні (відео)

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловися щодо війни Росії проти України під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. На думку Токаєва, війну можна заморозити на певних умовах. Які умови завершення війни озвучив президент Казахстану у присутності Путіна, який кивав та усміхався, а зустріч повели у бункері, а не в пишному залі?

Фрагмент виступу Токаєва під час зустрічі з Путіним з'явився у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости". Медіа опублікувало хвилинне відео з місця подій. Бачимо, що посадовці сидять не у пишному залі, а у невідомому бункері без вікон та з низькою стелею. Поруч — два ряди з двох десятків слухачів-чиновників. Казахський президент сказав, що висловлює власну "скромну думку". При цьому він згадав так званий "дух Анкориджа", на який посилається Кремль у контексті домовленостей з США по Україні, та про "Стамбульські угоди", про які говорили чотири роки тому.

25 липня Токаєв зустрівся з Путіним в Омську під проведення форуму міжрегіональної співпраці Росії та Казахстану. Президент Казахстану зауважив, що слід "заморозити конфлікт" за підтримки інших країн і також за участі РФ.

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"Можливо, цей конфлікт вже варто заморозити та повернутися до Стамбульської формули 2.0, оскільки там було досягнуто значних результатів. Ну і потім вже, під гарантією великих держав, включаючи Росію, далі рухатися у бік довгоочікуваного миру", — сказав Токаєв.

Далі політик заявив, що "категорично відмовляється" бути посередником, оскільки "росіяни це великий народ, який сам справиться без посередників". У відповідь Путін запевнив, що інформуватиме колегу про "хід подій на українському напрямку", написало росЗМІ.

Мирні переговори — які шанси на завершення війни

Зазначимо, 24 липня відбулась ще одна зустріч між топпосадовцями, яка стосувалась мирних переговорів та завершення війни РФ проти України. Медіа розповіли про коротку 30-хвилинну розмову глави МЗС РФ Сергія Лаврова та державного секретаря США Марко Рубіо. Після зустрічі Лавров заявив, що проінформував Білий дім про "справжню ситуацію на полі бою". Тим часом Рубіо лаконічно зазначив, що США і далі підтримують ідею завершення війни.

Перед зустріччю головний дипломат РФ говорив, що Кремль хотів би дізнатись про зміну ставлення Вашингтона до "духу Анкориджа". Західні медіа повідомили, що ідеться про вимоги капітуляції України, які диктатор Путін озвучив президенту США Дональду Трампу. Згідно з цими вимогами, ЗСУ мали без бою відійти з решти підконтрольної частини Донецької області, а росіяни обіцяли натомість віддати ділянки по кордону Сумщини та Харківщини.

У червні Путін висловився щодо можливості мирних переговорів та згадав про "Стамбульські угоди". Згідно з цими угодами, Україна мала максимально зменшити армію, визнати окуповані території та погодитись, що РФ, разом з іншими країнами, стане гарантом безпеки. При цьому малось на увазі, що з РФ знімуть усі накладені санкції.

Тим часом у липні з'явилась нова заява Путіна, яку він передав через анонімні джерела медіа Bloomberg. Російський диктатор заявив, що вже не хочу ніякого обміну територіями.

Нагадуємо, 26 червня президент Зеленський оголосив про 40-денне примушення РФ до миру (дедлайн 3 серпня). Протягом цього часу Фокус писав про серію ударів Сил оборони по нафтових підприємства і також по складах Wildberries.