40 днів примушування РФ до миру: СБУ підсумувала удари по поромах, танкерах, базах Кремля

Служба безпеки України відзвітувала про третій тиждень 40-денної операції примушування РФ до миру. Окрім атаки на військовий аеродром "Енгельс-2" та знищення бомбардувальника Ту-95МС, українські дрони, повітряні та морські, дістали до серії інших об'єктів. Яка географія ударів СБУ та які важливі цілі вдалось підпалити?

20 липня СБУ підсумувала результати попереднього тижня ударів по противнику, які мали б протягом 40 днів примусити РФ до мирних переговорів. Протягом третього тижня повітряних та морських атак систематично атакували цілі у південних російських регіонах, на ТОТ Крим та на лінії фронту на сході України. Під ударами опинились танкери, які везли підсанкційну нафту та бензин, літаки стратегічної та фронтової авіації. Крім того, вдалось влучити по РЛС на ТОТ України й по нафтових термінала в Азовському та Чорному морях. Паралельно відбулась серія ударів по складах ЗС РФ на лінії фронту та в тилу, розповіло відомство.

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СБУ виділила три основні напрямки атак по РФ для примушування до миру.

Перший напрямок — знешкодження стратегічної авіації РФ. Ціль — аеродром "Енгельс-2" на відстані 800 км та знищення Ту-95МС.

Другий — удари по тіньовому флоту РФ. Цілі — танкер Louise 1 (возив 3 млн тонн нафти), Banda (заходив у Новоросійськ, Усть-Лугу, Керч), Avero (ходив у Китай та Індію). СБУ вказала, що удар по Louise 1 завдали морським дроном "Мамай". Також уточнили, що усі уражені танкери належать до класу Suezmax, здатних возити великі обсяги нафтопродуктів.

Третій — атаки на військові інфраструктуру та техніку. Цілі — два катери типу "Мангуста" у Чорному морі, авіабаза "Багерове" в Криму, три РЛС, які заважали атакам дронів різних типів. Крім того, відбулась невказана кількість ударів по складах ЗС РФ, по місцях дислокації живої сили та техніки тощо.

Четвертий — знищення паливно-енергетичної інфраструктури. Цілі — нафтобаза В'язники у Ставропольському краї за 600 км від України, термінал перевалки нафтопродуктів у порту "Кавказ", залізниця з цистернами у порту "Кавказ".

П'ятий — удари по логістиці. Цілі — автомобільні пороми "Єйськ" та "Марія" в Керчі, автомобільні пороми "Лавретній" та "Панагія" в порту "Кавказ"

Відомство опублікувало інфографіку з підсумками третього тижня 40-денної спецоперації. Бачимо, що географія переважної дільності ударів — це лінія фронту і близький тил окупаційної армії по всьому фронту, ТОТ Крим та південні області РФ. Також з'ясувалось, що прифронтові військові аеродроми і також аеродроми для стратегічної авіації перебувають у межах досяжності дронів СБУ: радіус влучань 600 та 800 км. До всього, атаки на землі та в морі показують, що Центр "Альфа" діє відразу у двох доменах та має урозпорядженні і повітряні, і морські БпЛА.

Удари СБУ — атаки на 600 та 800 км Удари СБУ — атаки по півдню РФ та ТОТ Крим Удари СБУ — атаки по портах РФ Удари СБУ — атаки по складах ЗС РФ

Президент Зеленський оголосив про 40-денну спецоперацію СБУ 25 червня. Глава держави повідомив, що "далекобійні санкції" доручили Центру спецоперацій "Альфа". До дедлайну 3 серпня залишилось два тижні з початкових 5,5.

Удари СБУ — деталі

Фокус писав про серію ударів СБУ, які відбулись після 25 червня, коли президент Зеленський оголосив про 90-денну операцію примушування РФ до миру. Один з ударів припав на авіабазу "Енгельс-2". Згодом OSINTери опублікували супутникові фото з наслідками ураження: літак Ту-95МС зламався навпіл після удару дронів СБУ.

Нагадуємо, 8 липня стало відомо про удар дронів СБУ по танкеру РФ, який перебував біля Ялти.