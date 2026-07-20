40 дней принуждения РФ к миру: СБУ подвела итоги ударов по паромам, танкерам и базам Кремля

Служба безопасности Украины отчиталась о третьей неделе 40-дневной операции по принуждению РФ к миру. Помимо атаки на военный аэродром "Энгельс-2" и уничтожения бомбардировщика Ту-95МС, украинские дроны — воздушные и морские — нанесли удары по ряду других объектов. Какова география ударов СБУ и какие важные цели удалось уничтожить?

20 июля СБУ подвела итоги прошедшей недели ударов по противнику, которые должны были в течение 40 дней заставить РФ сесть за стол мирных переговоров. В течение третьей недели воздушных и морских атак систематически наносились удары по целям в южных регионах России, на временно оккупированной территории Крыма и на линии фронта на востоке Украины. Под ударами оказались танкеры, перевозившие нефть и бензин, подпадающие под санкции, а также самолеты стратегической и фронтовой авиации. Кроме того, удалось нанести удары по РЛС на временно оккупированной территории Украины и по нефтяным терминалам в Азовском и Черном морях. Параллельно была нанесена серия ударов по складам ВС РФ на линии фронта и в тылу, сообщило ведомство.

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СБУ определила три основных направления атак на РФ с целью принуждения к миру.

Первое направление — нейтрализация стратегической авиации РФ. Цель — аэродром "Энгельс-2", расположенный на расстоянии 800 км, и уничтожение самолетов Ту-95МС.

Второй — удары по теневому флоту РФ. Цели — танкер Louise 1 (перевозил 3 млн тонн нефти), Banda (заходил в Новороссийск, Усть-Лугу, Керчь), Avero (курсировал в Китай и Индию). СБУ указала, что удар по "Louise 1" был нанесён морским дроном "Мамай". Также уточнили, что все поражённые танкеры относятся к классу Suezmax, способным перевозить большие объёмы нефтепродуктов.

Третье — атаки на военную инфраструктуру и технику. Цели — два катера типа "Мангуста" в Чёрном море, авиабаза "Багерово" в Крыму, три РЛС, которые препятствовали атакам дронов различных типов. Кроме того, было нанесено неуказанное количество ударов по складам ВС РФ, по местам дислокации личного состава и техники и т. д.

Четвертый — уничтожение топливно-энергетической инфраструктуры. Цели — нефтебаза "Вязники" в Ставропольском крае в 600 км от Украины, терминал перевалки нефтепродуктов в порту "Кавказ", железнодорожный состав с цистернами в порту "Кавказ".

Пятый — удары по логистике. Цели — автомобильные паромы "Ейск" и "Мария" в Керчи, автомобильные паромы "Лавретный" и "Панагия" в порту "Кавказ"

Ведомство опубликовало инфографику с итогами третьей недели 40-дневной спецоперации. Видно, что география преобладающей части ударов — это линия фронта и ближний тыл оккупационной армии по всему фронту, ТВТ Крым и южные области РФ. Также выяснилось, что прифронтовые военные аэродромы, а также аэродромы для стратегической авиации находятся в пределах досягаемости дронов СБУ: радиус поражения составляет 600 и 800 км. К тому же, атаки на суше и на море показывают, что Центр "Альфа" действует одновременно в двух сферах и имеет в своём распоряжении как воздушные, так и морские БПЛА.

Удары СБУ — атаки на расстоянии 600 и 800 км Удары СБУ — атаки по югу РФ и ТОТ Крым Удары СБУ — атаки по портам РФ Удары СБУ — атаки по складам ВС РФ

25 июня президент Зеленский объявил о 40-дневной спецоперации СБУ. Глава государства сообщил, что "дальнобойные санкции" поручены Центру спецопераций "Альфа". До крайнего срока 3 августа осталось две недели из первоначальных 5,5.

Акции СБУ — подробности

"Фокус" писал о серии ударов СБУ, которые произошли после 25 июня, когда президент Зеленский объявил о 90-дневной операции по принуждению РФ к миру. Один из ударов пришелся на авиабазу "Энгельс-2". Впоследствии OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки с последствиями поражения: самолет Ту-95МС сломался пополам после удара дронов СБУ.

Напоминаем, что 8 июля стало известно об ударе дронов СБУ по танкеру РФ, находившемуся у Ялты.