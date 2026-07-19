"Отбросил хвост": появился спутниковый снимок поврежденного Ту-95 на аэродроме "Энгельс-2"

В сети показали последствия удара по военному аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области РФ. В частности, один из самолетов стоит на бетонной взлетной полосе без хвоста.

В ночь на 16 июля Служба безопасности Украины нанесла удар по аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области России. Об этом сообщает профильный канал для любителей авиации AviVecto.

Исследователи опубликовали спутниковый снимок аэродрома, на котором хорошо виден уничтоженный российский стратегический бомбардировщик-ракетноносец Ту-95МС. Военная техника, с помощью которой ВС РФ запускали ракеты по Украине, в настоящее время стоит без хвостовой части.

Спутниковый снимок аэродрома

Журналист и блогер Роман Шрайк подсчитал, что на данный момент у ВС РФ еще осталось примерно 27–28 подобных самолетов. До июня 2025 года у россиян было 36 "ТУшек" в рабочем состоянии, но в ходе операции "Паутина" Служба безопасности Украины вывела из строя 8 самолетов.

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Поврежденный самолет Фото: из открытых источников

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук подчеркнул, что один из четырех бомбардировщиков на базе "Энгельс", наносивший удары крылатыми ракетами по Одессе, больше никогда не взлетит.

"Зафиксированы повреждения, хвостовая часть вообще отвалилась, и этот самолет не подлежит восстановлению", — рассказал Братчук в эфире телеканала FreeДом.

Напомним, в ночь на 16 июля беспилотники подвергли массированной атаке город Энгельс в Саратовской области России. Сообщалось о пожаре на территории стоянки самолетов.

Позже Владимир Зеленский подтвердил атаку на аэродром, который находился на расстоянии около 800 километров от границы. По его словам, Служба безопасности Украины уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-95, который использовался Россией для нанесения ракетных ударов по территории нашей страны.