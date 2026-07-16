Дроны атаковали российский военный аэродром в Энгельсе: на месте пожар (видео)

В ночь на 16 июля беспилотники нанесли массированный удар по городу Энгельс в Саратовской области России. В сети пишут о возможном поражении военного аэродрома "Энгельс-2".

На территории аэродрома после серии взрывов начался пожар. Об этом под утро сообщили OSINT-аналитики.

"Энгельс, Саратовская область, РФ. По предварительным данным, подверглась атаке авиабаза "Энгельс", — сообщают мониторинговые каналы.

По данным аналитиков, пожар мог возникнуть на территории стоянки самолетов. Однако каких-либо подтверждений этой информации пока нет. Тем временем в сети появились кадры атаки на Энгельс, произошедшей этой ночью.

Кадры атаки дронов на Энгельс этой ночью

Стоит отметить, что "Энгельс" (официальное название "Энгельс-2") — это авиабаза Воздушно-космических сил России. Там, как свидетельствуют данные из открытых источников, дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжёлые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Авиабаза активно используется для нанесения российских ударов по территории Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Аналитики пишут об ударе дронов по авиабазе в Энгельсе Фото: Exilenova+

Помимо авиабазы, этой ночью дроны в Энгельсе также атаковали подстанцию. После серии ударов местные жители сообщили о перебоях с электроснабжением в городе.

Кадры атаки на подстанцию в Энгельсе и работы ПВО над жилыми домами

Кроме того, российская противовоздушная оборона сбивала дроны прямо над домами местных жителей. Из-за этого, как пишут аналитики, в районе жилых домов возник пожар.

Аналитики пишут о пожаре в районе жилых домов в Энгельсе Фото: Exilenova+

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пока не прокомментировал атаку на регион. Чиновник лишь предупредил около 02:00 об угрозе со стороны БПЛА в области.

Напомним, этой ночью дроны также атаковали оккупированный Крым: взрывы раздавались в Керчи, Симферополе, Бахчисарае и Феодосии, оккупанты перекрыли Крымский мост из-за обстрела.

Ранее дроны также нанесли удар по Республике Башкортостан: под ударом оказался крупный нефтеперерабатывающий завод "Газпрома".