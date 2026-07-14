Дроны атаковали российский Башкортостан: под ударом оказался крупный нефтеперерабатывающий завод "Газпрома" (видео)

В ночь на 14 июля беспилотники атаковали Республику Башкортостан, нанеся удар по крупному российскому нефтеперерабатывающему заводу. Он расположен более чем в 1400 километрах от границы с Украиной.

Предположительно, беспилотники могли нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром Нефтехим — Салават". Об этом ранним утром сообщили OSINT-каналы.

В сети пишут, что сначала в районе объекта раздалась серия сильных взрывов. После этого на месте были замечены пожар и дым, поднявшиеся в результате ударов БПЛА. Кадры атаки были опубликованы в сети.

Кадры атаки на НПЗ "Газпром Нефтехим — Салават"

На момент публикации официальных подтверждений ударов по НПЗ пока не поступало. Российские власти не комментировали последствия атаки на регион.

Чем примечателен НПЗ "Газпром Нефтехим — Салават"

Завод "Газпром Нефтехим — Салават" считается одним из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Предприятие в целом производит около 150 наименований продукции: автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилены и т. д.

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По данным из открытых источников, объемы переработки нефти на заводе по состоянию на 2022 год составляли не менее 6,8 миллиона тонн нефти в год. Ранее этот НПЗ уже подвергался атакам дронов, в частности, предыдущие удары по предприятию были нанесены в сентябре 2025 года.

Напомним, 12 июля беспилотники нанесли удар по российскому НПЗ в Самарской области. Аналитики отмечали, что в результате ударов была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-5, которая обеспечивает до 30 % первичной переработки завода.

Кроме того, на днях дроны нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае РФ, в результате чего на объекте вспыхнул пожар.