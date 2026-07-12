Глубоко в тылу РФ: украинские дроны атаковали НПЗ в Самарской области

В Самарской области России был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Расстояние от украинской границы до цели составляет более 800 км.

В воскресенье утром, 12 июля, беспилотники FP-1 нанесли удар по Сызранскому НПЗ. Об этом сообщает OSINT-аналитик с ником Гарбуз (Dnipro OSINT).

По его данным, вероятно, в результате удара была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-5, которая обеспечивает до 30% первичной переработки завода.

Осинтеры установили, что дроны повредили установку ЭЛОУ-АВТ-5 Фото: из открытых источников

Координаты цели: 53,085486° 48,397188°.

Аналитики российского Telegram-канала Astra также установили, что пожар возник на территории Сызранского НПЗ, входящего в структуру ПАО "Роснефть".

Сызранский НПЗ стал мишенью для украинских дронов Фото: из открытых источников

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и т.д. За год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти.

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Украинский дрон в российском небе

Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил нападение на регион, сообщив о повреждениях на "одном из промышленных объектов". Также он рассказал, что некоторые частные и многоквартирные дома получили повреждения.

Черный дым над Сизранью Фото: из открытых источников

Тем временем в сети появились кадры работы российской противовоздушной обороны.

Работа ПВО Фото: из открытых источников

Напомним, что, как писал Фокус, атака была совершена на завод, снабжающий топливом Самарскую, Саратовскую и Пензенскую области, а также частично центральные регионы России.

В ночь на 10 июля украинские беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю, где под обстрел попал ключевой нефтеперерабатывающий завод в южной части России.