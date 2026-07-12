В российском Сизране прогремела серия взрывов: под атакой дронов находится местный НПЗ (фото)

В российском городе Сизрань (Самарская область) прогремела серия взрывов в результате атаки дронов. В сети появились фотографии, подтверждающие, что под ударом находится местный нефтеперерабатывающий завод.

В сети также были опубликованы кадры последствий атаки. Над городом возвышаются пожары в нескольких местах, как сообщает OSINT-проект Exilenova+.

"Сизрань, Самарская область. Был атакован Сизранский НПЗ", — говорится в сообщении.

На Сизранском НПЗ зафиксированы случаи появления дронов Фото: Exilenova+ На Сизранском НПЗ зафиксированы случаи появления дронов Фото: Exilenova+

На опубликованных проектом фото и видео видно, что в месте попадания возник пожар. В последующих публикациях "Осинтер" видно, что несколько дронов активно маневрировали перед ударом по российскому стратегическому объекту.

Местные жители сообщают о пожарах после ударов дронов по Сизранскому НПЗ Фото: Exilenova+

В настоящее время видно, что на Сизранском НПЗ уже заметно несколько очагов масштабного пожара на самом объекте. На момент публикации официальных подтверждений со стороны российских властей или украинских военных нет.

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Согласно открытым источникам, этот нефтеперерабатывающий завод снабжает топливом Самарскую, Саратовскую и Пензенскую области России, а также частично центральные регионы страны.

Ранее "Фокус" сообщал об атаке дронов на российский Таганрог. Очевидцы утверждают, что район порта в Таганроге всю ночь подвергался атаке: там раздавались громкие взрывы, а после серии ударов поднялся густой чёрный дым.

Впоследствии стало известно, что дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Судя по видеороликам, которые распространяются в сети, после ударов по предприятию на его территории вспыхнул пожар.