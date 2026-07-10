Таганрог всю ночь был под атакой дронов: под ударом оказался морской порт, вспыхнул пожар (видео)
Всю ночь и к утру 10 июля российский Таганрог атаковали беспилотники. После серии ударов OSINT-аналитики зафиксировали сильный пожар в местном морском порту.
Очевидцы утверждают, что район порта в Таганроге всю ночь подвергался обстрелу: там раздавались громкие взрывы, а после серии ударов поднялся густой чёрный дым. Об этом утром сообщили OSINT-аналитики.
Мониторинговые каналы сообщают, что в Таганроге в результате атаки беспилотников горит портовый терминал ООО "Курганнефтепродукт" (ОАО "Югтранзитсервис"). Этот терминал в основном занимается разгрузкой и погрузкой нефтепродуктов на морские суда.
Руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко в своём Telegram-канале также отметил, что очевидцы на видеороликах в сети говорят о пожаре в районе Таганрогского авиационного колледжа имени В. М. Петлякова (ГБПОУ РО "ТАВИАК"). Это учебное заведение готовит специалистов для авиационной и машиностроительной отраслей Ростовской области, отметил Андрющенко.
Кроме того, он отметил, что в порту Таганрога, согласно данным платформы MarineTraffic, находится один из танкеров, подвергшихся обстрелу накануне, а также сухогруз. Андрющенко предположил, что в районе порта могло находиться больше судов.
Стоит отметить, что на момент публикации официальных данных о последствиях атаки дронов на Таганрог не поступало. В местных Telegram-каналах в течение ночи лишь предупреждали об угрозе со стороны БПЛА.
Напомним, ночью 10 июля дроны также нанесли удар по Краснодарскому краю РФ: под ударом оказался Ильский НПЗ.
9 июля беспилотники атаковали две российские нефтебазы в Твери и Ставропольском крае, в результате чего на этих объектах разразились масштабные пожары.