Таганрог усю ніч атакували дрони: під ударом опинився морський порт, здійнялася пожежа (відео)

Упродовж всієї ночі та під ранок 10 липня російський Таганрог масовано атакували безпілотники. Після серії ударів OSINT-аналітики фіксують сильну пожежу у місцевому морському порту.

Очевидці стверджують, що район порту у Таганрозі всю ніч перебував під атакою: там гриміли гучні вибухи, а після серії ударів здійнявся густий чорний дим. Про це на ранок повідомили OSINT-аналітики.

Моніторингові канали пишуть, що у Таганрозі внаслідок атаки безпілотників горить портовий термінал ТОВ "Курганнефтепродукт" (ВАТ "Югтранзитсервис"). Цей термінал в основному здійснює розвантаження та завантаження нафтопродуктів на морські судна.

Кадри пожежі у Таганрозі після атаки дронів

Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі зауважив також, що очевидці на відеороликах у мережі говорять про пожежу у напрямку Таганрозького авіаційного коледжу імені В. М. Петлякова⁠ (ГБПОУ РО "ТАВИАК"). Цей освітній заклад готує фахівців для авіаційної та машинобудівної галузей Ростовської області, зазначив Андрющенко.

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Також він зауважив, що в порту Таганрога, відповідно до даних платформи MarineTraffic, перебуває один із танкерів, уражених напередодні, а також суховантаж. Андрющенко припустив, що в районі порту могло бути більше суден.

Варто зауважити, що офіційних даних щодо наслідків атаки дронів на Таганрог на момент публікації не надходило. У місцевих Telegram-каналах лише попереджали упродовж ночі про загрозу БпЛА.

Нагадаємо, уночі 10 липня дрони також атакували Краснодарський край РФ: під ударом опинився Ільський НПЗ.

9 липня безпілотники атакували дві російські нафтобази у Твері та Ставропольському краю, внаслідок чого на місцях здійнялися масштабні пожежі.