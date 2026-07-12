В російській Сизрані пролунала серія вибухів: під атака дронів перебуває місцевий НПЗ (фото)
У російському місті Сизрань (Самарська область) пролунала низка вибухів через атаку дронів. В мережі з'явилися фотопідтвердження, що під ударом перебуває місцевий нафтопереробний завод.
У мережі також оприлюднили кадри наслідків атаки. Над містом здіймаються пожежі на кількох локаціях, як повідомляє OSINT-проєкт Exilenova+.
"Сизрань, Самарська область. Був атакований Сизранський НПЗ", — вказано в повідомленні.
На опублікованих фото та відео проєктом помітно, що на місці влучання сталася пожежа. В подальших публікаціях осінтерів помітно, що кілька дронів активно маневрували перед ударом по російському стратегічному об'єкту.
Наразі помітно, що на Сизранському НПЗ вже помітно кілька місць масивної пожежі на самому об'єкті. Наразі офіційних підтверджень з боку російської влади чи українських військових на момент публікації не має.
За відкритими джерелами відомо, що цей нафтопереробний завод забезпечує паливом Самарську, Саратовську та Пензенську області Росії, а також частково центральні регіони країни.
Раніше Фокус повідомляв про атаку дронів на російський Таганрог. Очевидці стверджують, що район порту у Таганрозі всю ніч перебував під атакою: там гриміли гучні вибухи, а після серії ударів здійнявся густий чорний дим.
Згодом стало відомо, що дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Судячи з відеороликів, які поширюють у мережі, після ударів по підприємству на території спалахнула пожежа.