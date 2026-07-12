В російській Сизрані пролунала серія вибухів: під атака дронів перебуває місцевий НПЗ (фото)

У російському місті Сизрань (Самарська область) пролунала низка вибухів через атаку дронів. В мережі з'явилися фотопідтвердження, що під ударом перебуває місцевий нафтопереробний завод.

У мережі також оприлюднили кадри наслідків атаки. Над містом здіймаються пожежі на кількох локаціях, як повідомляє OSINT-проєкт Exilenova+.

"Сизрань, Самарська область. Був атакований Сизранський НПЗ", — вказано в повідомленні.

На Сизранському НПЗ зафіксовані прильоти дронів Фото: Exilenova+ На Сизранському НПЗ зафіксовані прильоти дронів Фото: Exilenova+

На опублікованих фото та відео проєктом помітно, що на місці влучання сталася пожежа. В подальших публікаціях осінтерів помітно, що кілька дронів активно маневрували перед ударом по російському стратегічному об'єкту.

Місцеві повідомляють про пожежі після ударів дронів по Сизранському НПЗ Фото: Exilenova+

Наразі помітно, що на Сизранському НПЗ вже помітно кілька місць масивної пожежі на самому об'єкті. Наразі офіційних підтверджень з боку російської влади чи українських військових на момент публікації не має.

Відео дня

За відкритими джерелами відомо, що цей нафтопереробний завод забезпечує паливом Самарську, Саратовську та Пензенську області Росії, а також частково центральні регіони країни.

Раніше Фокус повідомляв про атаку дронів на російський Таганрог. Очевидці стверджують, що район порту у Таганрозі всю ніч перебував під атакою: там гриміли гучні вибухи, а після серії ударів здійнявся густий чорний дим.

Згодом стало відомо, що дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Судячи з відеороликів, які поширюють у мережі, після ударів по підприємству на території спалахнула пожежа.