Запускал ракеты по Украине: Зеленский сообщил об уничтожении российского Ту-95 (видео)

Военный самолет Ту-95, по словам президента Украины, был уничтожен в Энгельсе в ходе удара по аэродрому с большого расстояния.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска нанесли новые успешные удары на большие расстояния по территории России. По его словам, Служба безопасности Украины уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-95 на военном аэродроме в Энгельсе в Саратовской области РФ. Об этом он написал в Telegram.

Сбитый Ту-95 использовался Россией для нанесения ракетных ударов по Украине.

По словам президента, Силы обороны также нанесли удары по объектам российской нефтяной отрасли и целям на временно оккупированной территории Украины.

"Расстояние до нашей государственной границы — около 800 километров. Мы справедливо и активно защищаемся… Повышаем цену, которую придется заплатить России за агрессию против нашего государства и народа", — написал Зеленский.

Відео дня

Зеленский также поблагодарил украинских военных "за меткость" и за "успешные дальнобойные санкции против России в связи с этой войной".

Напомним, Фокус писал об атаке на российский Энгельс в ночь на 16 июля. Тогда сообщалось, что беспилотники массированно атаковали военный аэродром "Энгельс-2". На территории аэродрома после серии взрывов начался пожар.

Дроны также нанесли удары по оккупированному Крыму: взрывы раздавались в Керчи, Симферополе, Бахчисарае и Феодосии, оккупанты перекрыли Крымский мост из-за обстрелов.