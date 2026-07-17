Запускав ракети по Україні: Зеленський повідомив про знищення російського Ту-95 (відео)

Військовий літак Ту-95, за словами президента України, був знищений в Енгельсі під час далекобійної атаки на аеродром.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили провели нові успішні далекобійні удари по території Росії. За його словами, Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі в Енгельсі в Саратівській області РФ. Про це він написав у Telegram.

Знищений Ту-95 використовувався Росією для завдання ракетних ударів по Україні.

За словами президента, Сили оборони також уразили об’єкти російської нафтової галузі та цілі на тимчасово окупованій території України.

"Відстань від нашого державного кордону – близько 800 кілометрів. Справедливо й активно захищаємося… Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей", - написав Зеленський.

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Зеленський також подякував українським військовим "за влучність" та за "успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну".

Нагадаємо, Фокус писав про атаку на російський Енгельс в ніч на 16 липня. Тоді повідомлялось, що безпілотники масовано атакували військовий аеродром "Енгельс-2". На території аеродрому після серії вибухів почалася пожежа.

Дрони також атакували окупований Крим: вибухи лунали в Керчі, Сімферополі, Бахчисараї та Феодосії, окупанти перекривали Кримський міст через обстріл.