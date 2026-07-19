"Відкинув хвоста": з'явився супутниковий знімок ураженого Ту-95 на аеродромі "Енгельс-2"

У мережі показали наслідки атаки по військовому аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області РФ. Зокрема один з літаків стоїть на бетонній злітній смузі без хвоста.

У ніч на 16 липня Служба безпеки України уразила аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області Росії. Про це повідомляє профільний канал для любителів авіації AviVecto.

Дослідники опублікували супутниковий знімок літовища, на якому добре помітно знищений російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС. Військова техніка, за допомогою якої ЗС РФ запускали по Україні ракети, наразі стоїть без хвостової частини.

Супутниковий знімок літовища

Журналіст та блогер Роман Шрайк підрахував, що наразі у росіян ще залишилося приблизно 27-28 подібних літаків. До червня 2025 року росіяни мали 36 "ТУшок" у робочому стані , але під час операції "Павутина" Служба безпеки України вивела з ладу 8 бортів.

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Пошкоджений літак Фото: з відкритих джерел

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук наголошував, що один з чотирьох бомбардувальників на "Енгельсі", який завдавав удари крилатими ракетам по Одесі, більше не ніколи не злетить.

"Зафіксовані пошкодження, хвостова частина взагалі відвалилася, і відновленню цей літак не підлягає", — розповідав Братчук у ефірі телеканалу FreeДом.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня безпілотники масовано атакували Енгельс у Саратовській області Росії. Повідомлялося про пожежу на території стоянки літаків.

Пізніше Володимир Зеленський підтвердив атаку на аеродром, який знаходився на відстані близько 800 кілометрів від кордону. За його словами, Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95, який використовувався Росією для завдання ракетних ударів по території нашої країни.