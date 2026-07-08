Недалеко от Ялты был поражен танкер "теневого флота" РФ: СБУ показала кадры операции (видео)

Морской дрон СБУ Sea Baby атаковал российский танкер "теневого флота" вблизи временно оккупированной Ялты. В частности, в результате удара судно, которое использовалось для перевозки российской нефти в обход международных санкций, получило серьезные повреждения.

Как сообщили на странице в Telegram Службы безопасности Украины, операция стала очередным шагом в рамках системной работы по ослаблению военно-экономического потенциала России.

Так, утром морской дрон Sea Baby поразил танкер Blue, входящий в состав так называемого "теневого флота" РФ. На момент атаки судно находилось вблизи временно оккупированной Ялты в исключительной экономической зоне Украины.

В спецслужбе сообщили, что дрон попал в кормовую часть танкера, в результате чего тот получил значительные повреждения. В ходе операции российская авиация пыталась остановить морской беспилотник, однако сделать этого не смогла.

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Кроме того, в СБУ напомнили, что танкер "Blue" находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Австралии и Украины. В частности, причиной послужило его использование для перевозки российской нефти в обход международных ограничений. Кроме того, это судно относится к классу Suezmax — это крупные нефтяные танкеры, способные перевозить значительные объемы нефти и нефтепродуктов.

Отмечается, что удары по судам "теневого флота" являются частью стратегии, направленной на ослабление экономического потенциала страны-агрессора. Именно благодаря таким танкерам Россия продолжает продавать нефть, обходя санкции, и получает средства, которые, по данным СБУ, используются для финансирования войны против Украины.

В Службе безопасности также подчеркнули, что в соответствии с нормами международного права и законами ведения войны такие суда считаются законными военными целями.

"Каждый успешный удар по ним сокращает нефтяные доходы Кремля, повышает стоимость российской военной логистики и ослабляет финансовую основу РФ для продолжения агрессии", — говорится в сообщении.

Поражение танкеров РФ — недавние операции ВСУ

По данным командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, в начале июля украинские беспилотники поразили 21 российский корабль, перевозивший топливо и грузы в оккупированный Крым. Среди поврежденных судов — 19 танкеров, а также сухогруз и паром. Кроме того, в ходе операции дроны атаковали шесть электроподстанций и другие объекты на территории временно оккупированного Крыма.

В частности, 6 июля сообщалось, что Силы беспилотных систем в ходе ночной операции уничтожили два танкера российского "теневого флота", которые перевозили в оккупированный Крым по 7 тысяч тонн топлива каждый. По словам командующего СБС Роберта Бровди, той же ночью украинские беспилотники поразили в общей сложности 47 военных целей противника, среди которых нефтебаза в Керчи, две пусковые установки ЗРК С-400 и радиолокационная станция "Небо-У".

Кроме того, в мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении двух танкеров РФ в акватории вблизи порта Новороссийск. По его словам, эти суда использовались для транспортировки российской нефти.