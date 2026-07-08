Поблизу Ялти уражено танкер "тіньового флоту" РФ: СБУ показала кадри операції (відео)

Морський дрон СБУ Sea Baby атакував російський танкер "тіньового флоту" поблизу тимчасово окупованої Ялти. Зокрема, внаслідок удару судно, яке використовували для перевезення російської нафти в обхід міжнародних санкцій, отримало серйозні пошкодження.

Як повідомили на сторінці в Telegram Служби безпеки України, операція стала черговим кроком у системній роботі зі зменшення воєнно-економічного потенціалу Росії.

Так, вранці морський дрон Sea Baby уразив танкер Blue, який входить до складу так званого "тіньового флоту" РФ. На момент атаки судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України.

У спецслужбі розповіли, що дрон влучив у кормову частину танкера, через що той зазнав значних пошкоджень. Під час операції російська авіація намагалася зупинити морський безпілотник, однак зробити цього не змогла.

Також в СБУ нагадали, що танкер Blue перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України. Зокрема, причиною стало його використання для транспортування російської нафти в обхід міжнародних обмежень. Також це судно належить до класу Suezmax — це великі нафтові танкери, які здатні перевозити значні обсяги нафти та нафтопродуктів.

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Зазначається, що удари по суднах "тіньового флоту" є частиною стратегії, спрямованої на послаблення економічних можливостей країни-агресора. Саме завдяки таким танкерам Росія продовжує продавати нафту, обходячи санкції, та отримує кошти, які, за даними СБУ, використовуються для фінансування війни проти України.

У Службі безпеки також наголосили, що відповідно до норм міжнародного права та законів ведення війни такі судна вважаються законними військовими цілями.

"Кожен успішний удар по них скорочує нафтові доходи кремля, підвищує ціну російської воєнної логістики та послаблює фінансову основу рф для продовження агресії", — йдеться в дописі.

Ураження танкерів РФ — нещодавні операції ЗСУ

За даними командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, на початку липня українські безпілотники уразили 21 російський корабель, який перевозив пальне та вантажі до окупованого Криму. Серед пошкоджених суден — 19 танкерів, а також суховантаж і пором. Крім того, під час операції дрони атакували шість електропідстанцій та інші об’єкти на території тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, 6 липня повідомлялося, що Сили безпілотних систем у нічній операції знищили два танкери російського "тіньового флоту", які перевозили до окупованого Криму по 7 тисяч тонн пального кожен. За словами командувача СБС Роберта Бровді, тієї ж ночі українські безпілотники уразили загалом 47 військових цілей противника, серед яких нафтобаза в Керчі, дві пускові установки ЗРК С-400 та радіолокаційна станція "Небо-У".

Крім того, в травні президент України Володимир Зеленський розповідав про ураження двох танкерів РФ в акваторії поблизу порту Новоросійськ. За його словами, ці судна використовувалися для транспортування російської нафти.