"Мадяр" повідомив про ураження нового десятка танкерів РФ: били по рубках без захисту ППО (відео)

Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді заявив про влучання по ще дев'яти кораблях Російської Федерації, які везли пальне в ізольований Крим. На відео з кадрами ураження бачимо серію успішних відпрацювань дронів Fire Point.

Протягом трьох діб СБС вдалось підірвали 21 корабель РФ, ідеться у повідомленні Бровді на сторінці Facebook. Окрім танкерів з бензином, підірвали суховантаж та пором. Командувач опублікував майже чотирихвилинний запис з кадрами влучань. Дрони били по рубках танкерів, налітаючи на них з усіх боків. При цьому не помітно, щоб ЗС РФ якимось чином заважали б українським безпілотникам: не видно жодних ознак роботи засобів ППО.

Бровді написав про удар по 9+ танкерів РФ в ніч на 8 липня: "плюс" вказує, що дані уточнюються і що влучань може бути більше. Командувач підсумував, що за 72 години вдалось пошкодити 21 російський корабель, з них 19 танкерів з пальним та по одному суховантажу та порому. Уточнюється, що удари завдали пілоти підрозділу "Кайрос" 414 бригади "Птахи Мадяра" СБС, і також оператори групи "Рейд" та 1 операційного центру. Оператори, окрім кораблів, били також по шести підстанціях та інших об'єктах в Криму: протягом доби дістали по 53 цілях, ідеться у дописі. "Мадяр" назвав атаки по підстанціях операцією "Кримський рубильник off".

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"Усі цілі за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем", — повідомив Бровді по появу нової структури у СБС.

Удари по танкерах РФ — деталі

Зазначимо, 7 липня Роберт Бровді повідомив про атаку на 10 кораблів РФ у Азовському морі. Командувач СБС заявив, що вдалось поцілити по восьми танкерах, які везли пальне в ізольований Крим. Місткість кожного корабля — по 7 тис. тонн пального, яке пригальмували на шляху до півострова, і вказані назви дев'яти з десяти уражених об'єктів. Перші повідомлення про влучання з'явились після оновлення на табло СБС: після позавчорашніх двох танкерів цифра "2" перетворилась на "10". Потім "Мадяр" написав, що хоче показати дивовижні кадри — "найкращі за місяць", та опублікував відео з серією влучань по зграї кораблів РФ у Азовському морі. При цьому у кадр потрапила група танкерів, які йшли впритул один до одного, і при цьому їх було більше, ніж 10.

Тим часом один з перших ударів по кораблях РФ у Азовському морі стався 4 червня. Роберт Бровді показав кадри влучання та повідомив, що подія сталась біля селища Юркіне на східному узбережжі Криму. З'ясувалось, що вдалось пошкодити сторожовий катер "Світляк" проєкту 10410, озброєний кількома артилерійськими установками та зенітками, які ніяк не допомогли захиститись від українських БпЛА.

Нагадуємо, аналітики порталу Defense Express розповіли, що означає влучання по танкерах РФ впритул до Кримського мосту.