"Мадяр" сообщил о поражении еще десятка танкеров РФ: обстреливали рубки, не защищенные ПВО (видео)

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил о поражении ещё девяти кораблей Российской Федерации, которые везли топливо в изолированный Крым. На видео с кадрами поражения видна серия успешных ударов дронов Fire Point.

За трое суток СБС удалось взорвать 21 корабль РФ, говорится в сообщении Бровди на странице в Facebook. Помимо танкеров с бензином, были взорваны сухогруз и паром. Командующий опубликовал почти четырехминутную запись с кадрами попаданий. Дроны наносили удары по рубкам танкеров, нападая на них со всех сторон. При этом не заметно, чтобы ВС РФ каким-либо образом мешали украинским беспилотникам: не видно никаких признаков работы средств ПВО.

Бровди написал об ударе по 9+ танкерам РФ в ночь на 8 июля: "плюс" означает, что данные уточняются и что попаданий может быть больше. Командующий подытожил, что за 72 часа удалось повредить 21 российский корабль, из них 19 танкеров с топливом, а также по одному сухогрузу и пароме. Уточняется, что удары нанесли пилоты подразделения "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадяра" СБС, а также операторы группы "Рейд" и 1-го операционного центра. Операторы, помимо кораблей, наносили удары также по шести подстанциям и другим объектам в Крыму: за сутки поразили 53 цели, говорится в сообщении. "Мадяр" назвал атаки по подстанциям операцией "Крымский рубильник off".

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"Все цели под координацией вновь созданного Центра глубокого поражения Сил беспилотных систем", — сообщил Бровди по поводу появления новой структуры в СБС.

Удары по танкерам РФ — подробности

Отметим, что 7 июля Роберт Бровди сообщил о нападении на 10 кораблей РФ в Азовском море. Командующий СБС заявил, что удалось поразить восемь танкеров, которые везли топливо в изолированный Крым. Емкость каждого корабля — по 7 тыс. тонн горючего, которое притормозили по пути к полуострову, и названы названия девяти из десяти пораженных объектов. Первые сообщения о попадании появились после обновления на табло СБС: после позавчерашних двух танкеров цифра "2" превратилась в "10". Затем "Мадьяр" написал, что хочет показать удивительные кадры — "лучшие за месяц", и опубликовал видео с серией попаданий по стае кораблей РФ в Азовском море. При этом в кадр попала группа танкеров, которые шли вплотную друг к другу, и при этом их было больше 10.

Между тем, один из первых ударов по кораблям РФ в Азовском море произошел 4 июня. Роберт Бровди показал кадры попадания и сообщил, что происшествие произошло у поселка Юркино на восточном побережье Крыма. Выяснилось, что удалось повредить сторожевой катер "Светляк" проекту 10410, вооруженный несколькими артиллерийскими установками и зенитками, которые никак не помогли защититься от украинских БПЛА.

Напоминаем, что аналитики портала Defense Express рассказали, что означает попадание по танкерам РФ в непосредственной бизости от Крымского моста.