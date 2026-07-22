Лавров заявив про відновлення переговорів з США щодо завершення війни: що відповів Рубіо (відео)

Кремль відновлює контакти зі Сполученими Штатами Америки щодо війни Росії проти України, заявив російський топдипломат. При цьому натякають на ймовірні домовленості диктатора Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на питання про зустріч з представником Москви. Ідеться про другу очну зустріч, а попередня та єдина відбулась у лютому 2025 року.

У РФ заявили, що після зустрічі в Анкориджі Трамп та Путін "чітко висловились про згоду по ключових питаннях", заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фрагмент виступу російського дипломата з'явився у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости" та інших. На думку Кремля. озвучену Лавровим, США озвучили заяви, які розходяться з тезами на Алясці. У зв'язку з цим розходженням відбудеться перша у 2026 році особиста розмова Лаврова з державним секретарем Марком Рубіо. Зауважмо, що попередня єдина зустріч Лаврова та Путіна відбулась 18 лютого 2025 року в Ер-Ріяді в Об'єднаних Арабських Еміратах, після серії заяв Трампа про швидкі домовленості з РФ про мир.

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Лавров заявив, що рік тому в Анкориджі Трамп вислухав вимоги Путіна щодо війни РФ проти України, й далі "американські колеги не відповіли відмовою". З огляду на це справді відбудеться зустріч з держсекретарем США, сказав він.

"Що стосується передбачення президента Трампа наближенні врегулювання, то я завтра у Марка Рубіо поцікавлюся. Тим більше, що він також коментував підсумки Анкориджу досить неоднозначно.", — пролунало на відео.

Мирні переговори — заява Лаврова про зустріч з Рубіо 23 липня

Інші росЗМІ опублікували інші фрагменти виступу Лаврова, у яких він чітко сказав, що зустрінеться з Рубіо завтра, 23 липня, у першій половині дня.

Мирні переговори — заява Рубіо

Тим часом Марко Рубіо висловився щодо відносин США та РФ та щодо війни РФ проти України, повідомили американські журналісти. Зі слів Рубіо, війна "перешкоджала здатності Росії та Сполучених Штатів знаходити сфери згоди з інших питань". Представник Білого дому також сказав, що відбудеться нагальна зустріч, під час якої обговорюватимуть це питання.

"Ми хотіли б, щоб ця війна закінчилася. Ми вважаємо, що було б добре для Росії, якби ця війна закінчилася. Тож ми порушимо це питання, і, як я вже сказав, США залишаються відкритими та готовими відіграти конструктивну роль у припиненні цієї війни, якщо така можливість випаде", — сказав Рубіо.

Зустріч з Рубіо з Лавровим відбудеться в Манілі (Філіппіни) на полях конференції ASEAN, на яку вже прибув очільник російського МЗС. Президент Зеленський та інші представники української влади поки не коментували заяви джерел з Кремля щодо мирних переговорів та завершення війни.

Зазначимо, 20 липня стало відомо про неформальну зустріч представників РФ та Німеччини в Азербайджані. Про це заявив президент Ільхам Аліє, не уточнивши, про що саме у контексті війни РФ проти України ішла мова. Крім того, 25 червня почалась 40-денна спецоперація України з примушування РФ до миру, заявив Володимир Зеленський.

Тим часом 22 липня вийшов матеріал медіа Bloomberg щодо планів диктатора Путіна, написаний на основі розмови з анонімними джерелами. Джерела заявили про зміну позиції РФ щодо мирних перегорів, і що можлива причина — це заява США про відсутності "духу Анкориджа". У матеріалі ідеться про те, що між Вашингтоном та Москвою на Алясці була неформалізована угода, що Україна повинна відвести війська з Донецької області, і то ді РФ може відвести війська з Сумщини та Харківщини. За новими вимогами Путіна, РФ не збирається нічого повертати і ніде не зупинятиметься: Донецьку область повністю окупують, а решта ділянок з боями стануть буферною зоною.

Нагадуємо, 21 липня росЗМІ розповіли про підготовку РФ до мобілізації, яка має підтримати бої в Україні та віддаляє мирні переговори та завершення війни. Тим часом західні аналітики проаналізували сценарії, які можуть розглядати у Кремлі щодо подальшого перебігу війни проти України.