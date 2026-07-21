"Без нашого відома": Алієв підтвердив таємну зустріч делегацій РФ і Німеччини в Баку через Україну

Колишні високопоставлені німецькі та російські чиновники зустрілися в липні цього року в столиці Азербайджану Баку, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, підтвердивши інформацію, яка раніше вже з’являлася у ЗМІ, пише Bloomberg.

"Наша територія була використана для такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати подробиці, оскільки ми не були присутні на зустрічі. Однак дані про рейси дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку дійсно відбулася", — сказав він під час сьогоднішньої спільної пресконференції в Берліні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

За словами Алієва, якщо зустріч дійсно мала на меті сприяти припиненню війни, то він може "лише вітати це". Президент додав, що вона відбулася 12–14 липня.

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ЗМІ повідомляли, що неофіційна німецька делегація, до складу якої входили колишній глава адміністрації канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та Матіас Платцек, колишній глава землі Бранденбург, провела зустріч у столиці Азербайджану з кількома соратниками президента Росії Володимира Путіна.

До складу російської делегації нібито входили Валерій Фадєєв, який очолює Раду президента Росії з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, колишній заступник прем’єр-міністра за часів Путіна, а нині голова правління державного енергетичного конгломерату "Газпром".

У свою чергу Мерц відмежувався від цієї інформації.

"Мені нічого не відомо про таку зустріч", — наголосив він.

Нагадаємо, що було озвучено чотири сценарії, які переконають Путіна підписати мирну угоду.

Також повідомлялося, що Буданов назвав можливі терміни завершення війни.