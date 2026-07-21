Без нашего ведома": Алиев подтвердил тайную встречу делегаций РФ и Германии в Баку из-за Украины

Бывшие высокопоставленные немецкие и российские чиновники встретились в июле этого года в столице Азербайджана Баку для обсуждения путей прекращения войны России против Украины.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, подтвердив информацию, которая ранее уже фигурировала в СМИ, пишет Bloomberg.

"Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась", — сказал он во время сегодняшней совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По словам Алиева, если встреча действительно была призвана способствовать прекращению войны, то он может "только приветствовать это". Президент добавил, что она состоялась 12-14 июля.

Відео дня

Пресса сообщала, что неофициальная немецкая делегация, в состав которой входили бывший глава администрации канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и Матиас Платцек, бывший глава земли Бранденбург, провела встречу в азербайджанской столице с несколькими соратниками президента России Владимира Путина.

В состав российской делегации якобы входили Валерий Фадеев, возглавляющий Совет президента России по гражданскому обществу и правам человека, и Виктор Зубков, бывший заместитель премьер-министра при Путине, а ныне председатель правления государственного энергетического конгломерата "Газпром".

В свою очередь Мерц открестился от этой информации.

"Мне ничего не известно о такой встрече", — подчеркнул он.

Напомним, озвучены четыре сценария, которые убедят Путина подписать мир.

Также сообщалось, что Буданов назвал возможные сроки завершения войны.