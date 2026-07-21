Рятують сім'ї та майно: Росгвардія готується до оглошення мобілізаці у РФ, — росЗМІ

Кремль готується до мобілізації у Російській Федерації, і у зв'язку з цим підготував нове розпорядження для Росгвардії, розповіли росЗМІ. Виявили оновлений наказ про дії силовиків у випадку небезпеки. Раніше небезпека стосувалась війни та бойових дій. У оновленому документі передбачили, що будуть загрози під час мобілізації. Які вказівки отримала Росгвардія щодо дій у випадку загроз під час призову росіян в армію?

На порталі проєктів нормативних актів, який існує у РФ, виявили проєкт наказу, у якому ідеться про підготовку Росгвардії до проблем під час мобілізації та воєнного стану, ідеться у матеріалі росЗМІ "Агентство Новости". У тесті документа уточнюється поняття, що таке "цивільна оборона". Раніше, у варіанті 2018 року, ішлося про цивільну оборону під час війни. Поява формулювання про мобілізацію говорить про підготовку до неприємностей, які можуть початись у зв'язку з цим рішенням російської влади.

Медіа коротко переповіли, які інструкції після озвучення цього наказу отримають військові Росгвардії. Серед них — вивезення родин та власного майна у безпечні місця, порятунок майна відомства. Крім того, дещо розширили завдання евакуації. Раніше росгвардійці були зобов'язані вивозити цивільний персонал з родинами, то тепер — ще й військовослужбовців.

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У матеріалі пояснили, що насправді цей наказ узгоджує нові вказівки для Росгвардії з іншим федеральним законом, який прийняли влітку 2025 року. При цьому журналісти звернули увагу на цей документ, оскільки західні аналітики говорять про мобілізацію, яку Кремль може оголосити восени. До всього, згадали аналітику The Financial Times, у якій такий хід був одним з варіантів диктатора Путіна для продовження війни. Крім того, згадали про тиск України на Крим: загроза для окупованого півострова може примусити РФ справді почати мобілізацію, щоб отримати більше військової сили. Журналісти нагадали про часткову мобілізацію, яку Москва оголосила восени 2022 року. В армію набрали близько 450 тис. росіян протягом 10 місяців, а з того часу тривав набір на контракт з великими виплатами.

Мобілізація у РФ — деталі

Зазначимо, 18 липня Центр протидії дезінформації підтвердив, що РФ планує мобілізацію і може іти мова про призов 500 тисяч росіян. Глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що мобілізованих росіян поділять на дві групи. Першу групу відразу кинуть на фронт в Україні для "затикання дірок", і при цьому їм проведуть підготовку близько двох тижнів. Завдання другої групи — розтягнення фронту та створення нових загрозливих ділянок на кордоні України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський озвучив можливі плани РФ протягом найближчих пів року. Один з варіантів — мобілізація у РФ, яку проведуть, наприклад, вже у жовтні 2026 року після дня голосування у державну думу, яке відбудеться 20 вересня. Ще одна загроза — посилення ударів балістики, яке станеться влітку-восени.

Нагадуємо, у квітні глава офісу президента Кирило Буданов повідомив, який мобілізаційний ресурс має РФ, та пояснив, які плани в України щодо війни.