Росія має мобілізаційний резерв у 23,5 мільйона людей: Україна готова воювати далі, —Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про те, що росіяни не мають браку військовослужбовців. При цьому мобілізаційний резерв РФ куди більший, ніж в України.

За словами очільника ОП, мобілізаційний резерв складає приблизно 23,5 мільйона солдатів. Ці дані базуються на звіті кінця 2025 року, який Буданов отримав ще на посаді керівника ГУР Міноборони. Про це голова Офісу розповів у інтерв'ю Bloomberg.

Він пояснює, що це означає тільки одне — Росія не має і не матиме проблем з особовим складом у найближчі роки.

При цьому Україна не має такого людського ресурсу, як РФ. Однак це не означає, що Росія здатна конвертувати перевагу в кількості особового складу на перевагу на полі бою. Це досягається завдяки застосуванням Сил оборони інновацій, зокрема безпілотників. Буданов відзначив, що ЗСУ провели кілька ефективних операцій цього року.

Відео дня

Буданов також відповів на запитання про те, що буде, якщо мирні перемовини не призведуть до укладення угоди:

"Ви думаєте, що існує якась чарівна паличка? Є лише два варіанти — війна або мир. Не тільки війна може тривати, але й перемовини. Якщо вони (росіяни — ред.) на це погодяться — бо можуть і ні".

Раніше Буданов заявив, що в Україні крім проблеми з моблізацією є проблема з єдністю, адже "у нас герой і хто воює, і хто послав на три букви ТЦК".

Перед цим Times писало, що Україна кількісно поступається армії РФ на більшості ділянок фронту та потребує значно більшої кількості піхоти й озброєння для зміни ходу війни. Експерти переконані, що Росія здатна підтримувати нинішній темп виснажливих бойових дій щонайменше ще рік.

Раніше російський президент Володимир Путін підписав закон про цілорічний призов до армії РФ і залучення резервістів до охорони стратегічних об'єктів.

Згідно з новим законом, з 1 січня 2026 року призов громадян на строкову службу здійснюватиметься без поділу на традиційні весняну та осінню кампанії. Ініціаторами законопроєкту виступили голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов і його перший заступник Андрій Красов.

У листопаді 2025 року одразу в 20 регіонах Росії почали набирати так званих резервістів для "охорони значущих об'єктів". Оглядачі називають це нічим іншим як прихованою мобілізацією. Паралельно з цією мобілізацією йде зменшення виплат контрактникам у низці регіонів.