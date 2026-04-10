"У нас герой і хто воює, і хто послав на три букви ТЦК": Буданов висловився про мобілізацію

Голова Офісу президента Кирило Буданов визнав, що в Україні є серйозна проблема з мобілізацією. Водночас він наголошує, що наразі є й інша неприємна ситуація в суспільстві — відсутність єдності.

За його словами, через це можуть бути проблеми після досягнення будь-яких домовленостей щодо мирних перемовин. Про це він сказав у інтерв'ю "Укрінформу".

Він пояснив, що навіть якщо буде дуже хороша домовленість, "знайдеться величезна кількість людей, яка просто буде казати, що "все пропало". Через це буде чинитися більший тиск на політичне керівництво, що призведе до неприйняття рішення.

"Ви подивіться, у нас страшенна проблема в суспільстві. У нас герой – той, хто воює, зараз реально на фронті, проливає кров. Всі стають на коліна, коли несуть труни. Й у нас так само герой, який записує відосики "як я, вибачте, послав на три букви ТЦК" чи "як я перебіг "зеленку" через кордон" – а ви тупі отут от лишайтесь. І вони обидва – герої одночасно! Це страшна проблема. Вона показує відсутність єдності", — зазначає він.

Відео дня

За словами Буданова, потрібно об'єднатися та утримувати єдину вертикаль відносно президента.

На уточнююче питання, чи повинна ця єдність починатися з Верховної Ради зокрема, Буданов зазначив, що єдність розпочинається з кожного громадянина та завершується органами влади.

"Якщо у нас буде лишатися ситуація, коли одночасно герой — воїн, захисник, але також герой — і ухилянт, ми далеко не поїдемо", — заявив він.

Проблема мобілізації в Україні

Кирило Буданов визнав, що великою проблемою є те, що з одного боку є намір воювати до перемоги, а з іншого — багато людей тікають від мобілізації.

За його словами, коли люди ухиляються від проходження військової служби, то створюють проблему для тих, хто перебуває на передовій, і кого треба замінювати.

Водночас коли ці військові повернуться додому, то почнуть ставити питання сусідам, які нікуди не пішли.

"Так от, щоб такого не було, треба всім свою громадянську позицію все ж таки висловлювати і не боятися виконати свій обов'язок. Не всі, давайте відверто скажемо, хто мобілізований, іде в штурм. Є ті, хто йдуть у протиповітряну оборону, чи там інші спеціальності, на склади…" — заявив він.

Натомість ухилянти, за його словами, житимуть з ганьбою.

"Але просто бути ухилянтом і з ганьбою потім жити і думати, що ж ти будеш казати своєму сусіду, який повернеться з війни і питатиме, де був ти?.. Що ти будеш казати офіційно – ну це таке, у нас люди цього мало бояться. Але от що ти скажеш своїм дітям, своєму сусіду, який повернеться і просто буде казати: "Ну, ти… Хто ти після цього?" — наголосив керівнки Офісу президента.

Реформа мобілізації в Україні: що відомо

Нагадаємо, що міністр оборони Михайло Федоров розповів про закриту зустріч з бійцями 13 підрозділів Збройних сил України, з якими поговорив про армійську реформу. Зі слів посадовця, реформа зачепить, серед іншого, систему мобілізації та терміни служби.

Федоров анонсував, що реформа ЗСУ стосуватиметься таких трьох напрямків: мобілізація, питання самовільного залишення частини (СЗЧ), підходи до штурмовиків та піхотинців (у контексті термінів служби та виплат). З його слів, готові проєкти рішень, які змінять ситуацію: про суть цих рішень посадовець не розповів.

Також Арахамія відповів, що буде з 2 млн ухилянтів після реформи мобілізації. За його словами, реформа мобілізації, розробкою якої займається міністр оборони Михайло Федоров, перебуває на завершальній стадії.

Відповідаючи на запитання щодо можливих жорсткіших обмежень, зокрема для тих, хто ухиляється від служби, то, на думку Арахамії, заходи впливу варіюватимуться.

Натомість нардеп Роман Костенко повідомив, що замість ТЦК в Україні може з'явитися "Офіс призову" або "Офіс комплектування".