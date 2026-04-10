"У нас герой и кто воюет, и кто послал на три буквы ТЦК": Буданов высказался о мобилизации

Глава Офиса президента Кирилл Буданов признал, что в Украине есть серьезная проблема с мобилизацией. В то же время он отмечает, что сейчас есть и другая неприятная ситуация в обществе — отсутствие единства.

По его словам, из-за этого могут быть проблемы после достижения любых договоренностей по мирным переговорам. Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

Он пояснил, что даже если будет очень хорошая договоренность, "найдется огромное количество людей, которые просто будут говорить, что "все пропало". Из-за этого будет оказываться большее давление на политическое руководство, что приведет к непринятию решения.

"Вы посмотрите, у нас страшная проблема в обществе. У нас герой — тот, кто воюет, сейчас реально на фронте, проливает кровь. Все становятся на колени, когда несут гробы. И у нас так же герой, который записывает видосики "как я, извините, послал на три буквы ТЦК" или "как я перебежал "зеленку" через границу" — а вы тупые тут вот оставайтесь. И они оба — герои одновременно! Это страшная проблема. Она показывает отсутствие единства", — отмечает он.

По словам Буданова, нужно объединиться и удерживать единую вертикаль в отношении президента.

На уточняющий вопрос, должно ли это единство начинаться с Верховной Рады в частности, Буданов отметил, что единство начинается с каждого гражданина и завершается органами власти.

"Если у нас будет оставаться ситуация, когда одновременно герой — воин, защитник, но также герой — и уклонист, мы далеко не уедем", — заявил он.

Проблема мобилизации в Украине

Кирилл Буданов признал, что большой проблемой является то, что с одной стороны есть намерение воевать до победы, а с другой — многие люди убегают от мобилизации.

По его словам, когда люди уклоняются от прохождения военной службы, то создают проблему для тех, кто находится на передовой, и кого надо заменять.

В то же время когда эти военные вернутся домой, то начнут задавать вопросы соседям, которые никуда не ушли.

"Так вот, чтобы такого не было, надо всем свою гражданскую позицию все же выражать и не бояться выполнить свой долг. Не все, давайте откровенно скажем, кто мобилизован, идет в штурм. Есть те, кто идут в противовоздушную оборону, или там другие специальности, на склады..." — заявил он.

Зато уклонисты, по его словам, будут жить с позором.

"Но просто быть уклонистом и с позором потом жить и думать, что же ты будешь говорить своему соседу, который вернется с войны и будет спрашивать, где был ты? Что ты будешь говорить официально — ну это такое, у нас люди этого мало боятся. Но вот что ты скажешь своим детям, своему соседу, который вернется и просто будет говорить: "Ну, ты... Кто ты после этого?" — отметил руководитель Офиса президента.

Реформа мобилизации в Украине: что известно

Напомним, что министр обороны Михаил Федоров рассказал о закрытой встрече с бойцами 13 подразделений Вооруженных сил Украины, с которыми поговорил об армейской реформе. По словам чиновника, реформа затронет, среди прочего, систему мобилизации и сроки службы.

Федоров анонсировал, что реформа ВСУ будет касаться таких трех направлений: мобилизация, вопрос самовольного оставления части (СЗЧ), подходы к штурмовикам и пехотинцам (в контексте сроков службы и выплат). По его словам, готовы проекты решений, которые изменят ситуацию: о сути этих решений чиновник не рассказал.

Также Арахамия ответил, что будет с 2 млн уклонистов после реформы мобилизации. По его словам, реформа мобилизации, разработкой которой занимается министр обороны Михаил Федоров, находится на завершающей стадии.

Отвечая на вопрос о возможных более жестких ограничениях, в частности для тех, кто уклоняется от службы, то, по мнению Арахамии, меры воздействия будут варьироваться.

Зато нардеп Роман Костенко сообщил, что вместо ТЦК в Украине может появиться "Офис призыва" или "Офис комплектования".