Россия имеет мобилизационный резерв в 23,5 миллиона человек: Украина готова воевать дальше, -Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о том, что россияне не испытывают недостатка в военнослужащих. При этом мобилизационный резерв РФ куда больше, чем у Украины.

По словам главы ОП, мобилизационный резерв составляет примерно 23,5 миллиона солдат. Эти данные базируются на отчете конца 2025 года, который Буданов получил еще в должности руководителя ГУР Минобороны. Об этом глава Офиса рассказал в интервью Bloomberg.

Он объясняет, что это означает только одно — Россия не имеет и не будет иметь проблем с личным составом в ближайшие годы.

При этом Украина не имеет такого человеческого ресурса, как РФ. Однако это не означает, что Россия способна конвертировать преимущество в количестве личного состава в преимущество на поле боя. Это достигается благодаря применению Сил обороны инноваций, в частности беспилотников. Буданов отметил, что ВСУ провели несколько эффективных операций в этом году.

Буданов также ответил на вопрос о том, что будет, если мирные переговоры не приведут к заключению соглашения:

"Вы думаете, что существует какая-то волшебная палочка? Есть только два варианта — война или мир. Не только война может продолжаться, но и переговоры. Если они (россияне — ред.) на это согласятся — потому что могут и нет".

Ранее Буданов заявил, что в Украине кроме проблемы с мобилизацией есть проблема с единством, ведь "у нас герой и кто воюет, и кто послал на три буквы ТЦК".

Перед этим Times писало, что Украина количественно уступает армии РФ на большинстве участков фронта и нуждается в значительно большем количестве пехоты и вооружения для изменения хода войны. Эксперты убеждены, что Россия способна поддерживать нынешний темп изнурительных боевых действий как минимум еще год.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию РФ и привлечении резервистов к охране стратегических объектов.

Согласно новому закону, с 1 января 2026 года призыв граждан на срочную службу будет осуществляться без разделения на традиционные весеннюю и осеннюю кампании. Инициаторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

В ноябре 2025 года сразу в 20 регионах России начали набирать так называемых резервистов для "охраны значимых объектов". Обозреватели называют это ничем иным как скрытой мобилизацией. Параллельно с этой мобилизацией идет уменьшение выплат контрактникам в ряде регионов.