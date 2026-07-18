Новий фронт і "затикання дірок": у ЦПД заявили про плани Кремля мобілізувати 500 тисяч росіян

Восени Кремль запланував призвати до армії щонайменше півмільйона людей. Новобранцями збираються заповнювати дефіцит особового складу та готувати для відкриття ще одного фронту.

Росія готує мобілізацію від 500 тис людей на осінь. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО), лейтенант Андрій Коваленко.

Частину мобілізованих росіян планують кидати в бій в перші два тижні для затикання "дірок" на Сході, а інших від місяця готуватимуть вже для потенційного відкриття нового напрямку фронту.

"В нас буде дуже насичена осінь та зима", — наголосив Коваленко.

Він зазначив, що українцям буде потрібно вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та інші "інструменти вбивства".

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Перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко та начальник російського генштабу Валерій Герасимов запевнили очільника Кремля Володимира Путіна, що таким чином українську армію можна здолати.

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"Я точно знаю, що вони помиляються", — наголосив керівник ЦПД, додавши, що зараз всім українцям потрібна буде єдність та ефективність.

Допис Коваленка Фото: скріншот

Раніше Коваленко наголошував, що саме Кірієнко та Герасімов надали Путіну ідею посилити удари по цивільній інфраструктурі України.

Своєю чергою Головне управління розвідки МОУ повідомляло, що російська окупаційна армія отримала наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні.

Нагадаємо, що в Росії обговорюють можливу нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми у вересні, оскільки кількість охочих підписувати контракти з армією різко зменшується.

Наприкінці червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що російський генштаб отримав наказ від Володимира Путіна розробити нові плани для захоплення Києва. За його словами, найімовірнішим є наступ на Чернігівську область.