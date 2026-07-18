Новый фронт и "затыкание дыр": в ЦПД заявили о планах Кремля мобилизовать 500 тысяч россиян

Осенью Кремль планирует призвать в армию не менее полумиллиона человек. Новобранцами намерены восполнить нехватку личного состава и подготовиться к открытию еще одного фронта.

Россия готовит мобилизацию в размере 500 тысяч человек к осени. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), лейтенант Андрей Коваленко.

Часть мобилизованных россиян планируют бросить в бой в первые две недели, чтобы заткнуть "дыры" на Востоке, а остальных в течение месяца будут готовить уже к возможному открытию нового направления фронта.

"У нас будет очень насыщенная осень и зима", — подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что украинцам предстоит выстоять в очень сложных пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие "инструменты убийства".

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Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заверили главу Кремля Владимира Путина, что таким образом украинскую армию можно победить.

"Я точно знаю, что они ошибаются", — подчеркнул руководитель ЦПД, добавив, что сейчас всем украинцам понадобятся единство и эффективность.

Сообщение Коваленко Фото: скриншот

Ранее Коваленко отмечал, что именно Кириенко и Герасимов подсказали Путину идею усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

В свою очередь, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российская оккупационная армия получила приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и автотранспорту в прифронтовых районах и приграничных районах.

Напомним, что в России обсуждается возможность новой волны мобилизации после выборов в Госдуму в сентябре, поскольку число желающих заключить контракт с армией резко сокращается.

В конце июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российский Генштаб получил приказ от Владимира Путина разработать новые планы по захвату Киева. По его словам, наиболее вероятным является наступление на Черниговскую область.