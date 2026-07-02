Россия готовится к войне до 2030 года: что может сорвать планы Путина

Россияне массово гуглят "когда закончится СВО", бензин дорожает, дроны долетают до Москвы, а Кремль готовится воевать до 2030 года. Усталость растёт, но Путин не торопится заканчивать. Что стоит за ростом усталости в РФ и когда возможны переговоры — в материале Фокуса.

В середине 2026 года жители России отправили в поисковую систему "Яндекс" более 137 тысяч запросов с вопросом "когда закончится СВО", что стало абсолютным максимумом за всё время боевых действий. Этот пик совпал с усилением бензинового кризиса в стране и регулярными налётами дронов на московский регион. Одновременно растёт число запросов о бомбоубежищах, в частности в столице и Подмосковье.

При этом народный депутат Александр Качура заявил, что есть публичные данные разведки, что 2026–2027 годы, может даже 2028-й, Россия планирует воевать. И что война завершится тогда, когда у Украины будет сильная позиция.

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Кирилл Буданов, когда еще руководил ГУР также сообщал, что в РФ принята масштабная программа вооружения, главная задача которой — подготовить российскую армию к широкомасштабному противостоянию. Основные этапы этой программы рассчитаны до 2030 года.

Удары по нефтянке бьют по экономике РФ, но до краха ещё далеко

С одной стороны, Россия готовится к долгой войне (до 2030 года), но ресурсы и общественная усталость делают такой сценарий всё более рискованным. Запросы населения на завершение войны растут, но пока не влияют на решения Кремля. Осень 2026 года — ключевой момент: либо новая эскалация с мобилизацией, либо первый реальный шаг к переговорам, отмечают эксперты.

Украинские дроны бьют по НПЗ, что уже сказалось на дефиците топлива в РФ. Если проанализировать производство бензина в России, то оно падает — дневной спрос остался на прежнем уровне, а производство упало на 20%, даже на 25%. Рыночная стоимость топлива увеличивается.

"Но проблема в том, что когда мы выбиваем их НПЗ, параллельно они активно отстраивают портовую инфраструктуру. По данным из морских источников, они начали вывозить нефти больше, чем 1,5–2 месяца назад. Для меня это сигнал: они восстанавливают портовую инфраструктуру после ударов и возобновляют вывоз нефти", — говорит Фокусу экономист и экс-советник президента Олег Устенко.

Россияне не могут перерабатывать нефть внутри страны для производства бензина, поэтому перебрасывают её на международный рынок — в основном в Индию и Китай, со скидками. При этом цена на нефть на мировом рынке резко упала: сегодня утром, 2 июля, баррель Brent стоит около 72 долларов, а бюджет РФ свёрстан из расчёта 59 долларов за баррель. У них есть запас, куда они могут двигаться.

Но у РФ есть серьёзные проблемы. Кремль продолжает выбрасывать всё больше денег на военно-промышленный комплекс. Эти деньги неоткуда брать. Одно дело — тратить резервы, другое — тратить новые деньги. Новых денег нет, значит, начинают резать социальные программы, что мы уже наблюдаем. Они начинают выжимать больше денег из своих финансово-промышленных групп.

Но это, как подчёркивает экономист, не означает, что экономика рухнет. Для краха нужно что-то более серьёзное. Например, поражение большей части НПЗ.

"ВСУ нанесли удары по 40% НПЗ. Некоторые очень эффективно, некоторые менее, но все они были под ударами. Однако у них есть огромные перерабатывающие мощности за Уралом, например в Омске, где хранится основной запас. По ним ударов не было. Есть и мелкие производства. Думать, что бензиновый кризис приведёт к абсолютному краху России, неправильно. В краткосрочной перспективе — тем более. В долгосрочной можно рассматривать варианты", — считает Устенко.

По мнению эксперта, экономика России склонна к дальнейшему ухудшению и раскручиванию инфляции. Удары ВСУ по нефтянке и НПЗ означают, что инфляция будет расти дальше. Рост инфляции означает, что они не смогут снизить ключевую ставку Центробанка, о чём они мечтают и о чём позавчера говорил Герман Греф, что это удастся сделать. Но это не удастся, потому что инфляция раскручивается более активными темпами, чем они ожидали.

"Это значит, что при хорошем раскладе россияне будут находиться в зоне от нуля до полупроцента экономического роста. Если рассматривать период до 30-х годов, они могут показывать и минус, но этот минус в несколько процентов не означает абсолютную критичность. Однако если ситуация будет развиваться так же, они будут брать деньги с социального сектора, сокращать социальные затраты, чтобы гасить дефицит госбюджета, выжимать деньги из финансово-промышленных групп, тогда мы увидим крах", — отмечает Устенко.

Экономический крах РФ наступит, по словам эксперта, если, например, нефть упадёт в два раза ниже уровня, заложенного в бюджете, — в 30 долларов за баррель. Или будет полный запрет на экспорт их нефти — если вся портовая инфраструктура будет разрушена, и они не смогут вывозить нефть. Россия должна быть отрезана от внешних источников финансирования. Если бы украинский финмониторинг на встречах ФАТФ активно требовал внесения России в чёрный список, но этого не сделали.

"Подытоживая: я не вижу возможности полного краха на этом промежутке времени. Зато я вижу значительные риски и для нас самих в тот же период", — отметил экономист.

Россия не способна вести такую войну ещё долгие годы

Политолог Владимир Фесенко подчёркивает, что сегодня сложно говорить, сколько ещё продлится война и когда она остановится. Но Украине помогает международная помощь, партнёры, без которых мы бы не могли вести такую войну. У России ресурсов тоже не хватает — ни финансовых, ни материальных.

"Поэтому все эти разговоры, что война будет в 30-е годы, такая война, как сейчас, — нет. На это не хватит ресурсов. Путин уже находится на распутье — либо эскалация войны, чтобы быстрее её завершить и сломать нынешнюю ситуацию равновесия в войне, либо мирные переговоры", — говорит Фокусу политолог.

Каждая сторона, по словам Фесенко, не может достичь своих целей военным путём на данный момент, и через определённое время нужно определяться. Либо мирные переговоры о прекращении войны, прекращении хотя бы боевых действий, перемирии, прекращении огня, либо эскалация войны — ещё одна попытка сломать это равновесие и попытаться выиграть войну или принудить другую сторону к своим условиям мира. Вот что может быть.

"И такая попытка со стороны Путина может быть уже в текущем году или в следующем. Но вечных войн не бывает. И войну, которая затянется ещё на 10 лет в таких масштабах, как сейчас, с таким уровнем интенсивности, — войну ещё на 5–7 лет, не то что на 10, просто невозможно вести", — подчёркивает политолог.

Запросы россиян "о завершении СВО" свидетельствуют об усталости от войны. Война пришла в их регионы, и это заметно. Но в России, как и у Украины, есть разные мнения: часть хочет мира, часть — эскалации. Поиск в интернете не даст ответа — у войны нет сроков. Путин думал, что будет быстро, но это уже реальная война. Сколько она продлится — не знает никто, даже Путин.

"Но, к сожалению, есть люди не только в Кремле, но и простые россияне — те, кто поддерживает эту войну. По разным российским данным, 15–20% выступают не просто за продолжение войны, а за её эскалацию, в том числе за использование ядерного оружия против Украины. Так что есть прямо противоположные точки зрения: есть те, кто хочет завершения войны, и те, кто хочет не просто продолжения, а даже усиления", — считает Фесенко.

Осенью, после 20 сентября, Кремль попытается провести мобилизацию — нужно набрать ещё 200–300 тысяч человек, но это не повлияет на ход боевых действий, подчёркивает политолог. Тогда может возникнуть вопрос о мирных переговорах — возможно, они начнутся осенью или позже. Путин в последних заявлениях не отвергает эту перспективу, но хочет договариваться с американцами, а не с Украиной.

В то же время секретарь комитета по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что кремлевский диктатор Путин не завершит войну из-за экономических потерь, поскольку хочет войти в историю как "увеличитель" территории России. С одной стороны, украинцы должны быть готовы к длительной войне, но боевые действия могут завершиться внезапно.

А российский бизнес и часть экономистов считают, что лучшим способом восстановить экономический рост является завершение войны против Украины.