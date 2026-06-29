Длительная война и внезапный мир: нардеп объяснил, почему удары по НПЗ не повлияют на Путина (видео)

Секретарь комитета по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что кремлевский диктатор Путин не завершит войну из-за экономических потерь, поскольку хочет войти в историю как "увеличитель" территории России. С одной стороны, украинцы должны быть готовы к длительной войне, но боевые действия могут завершиться внезапно.

Путин публично показал, что не хочет никаких мирных переговоров и что его не интересует этот вопрос, заявил народный депутат в интервью СМИ "5 канал". Кроме того, он по-прежнему надеется на успехи на поле боя и продолжает говорить об истории России и о "праве" россиян на украинские земли. Костенко также отметил, что, несмотря на удары Украины по российским целям, ВС РФ все же добиваются тактических успехов на Константиновском и Донецком направлениях. Учитывая эти аргументы, народный депутат не видит причин, по которым Путин мог бы изменить свою точку зрения на возможность завершения войны.

Мирные переговоры — комментарий Костенко см. с 44:07

Костенко ответил на вопрос ведущей Янины Соколовой, которая упомянула о тайной встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским олигархом Романом Абрамовичем. Ведущую интересовало, почему диктатор Путин открыто рассказал о тайных мирных переговорах и завершении войны. В ответ народный депутат рассказал, какие события войны влияют на Кремль и когда закончится война. По его мнению, решение может появиться внезапно, поскольку зависит от одного человека в Москве.

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"Мы все знаем, что эта война зависит исключительно от одного человека, которого зовут Путин. Эта война может закончиться в любой момент, и это будет зависеть от его позиции. Если он завтра, к примеру, примет решение или кто-то его к этому принудит, — это возможно. Стратегически так — всегда остается этот путь", — сказал он.

Депутат также уточнил, что у РФ есть стратегическая цель — захватить Донбасс, поскольку в таком случае россияне достигнут хотя бы геополитических целей и "хоть немного сохранят лицо". Главная цель Путина — остаться в истории "как человек, который вернул территорию или захватил", и поэтому он не будет обращать внимания на потери экономики из-за ударов по НПЗ, пояснил он.

"И он понимает, что благодаря этому он войдет в историю. А вопросы о том, была ли Россия хорошей или плохой с экономической точки зрения, его не интересуют. Он просто хочет это забрать. И, конечно, отдав это, мы совершим самую большую ошибку, которую только можно совершить", — подытожил Костенко.

Мирные переговоры — последние заявления Путина и Зеленского

Отметим, что в июне появилась информация о предложении Зеленского Путину о личной встрече с целью прекращения войны. После этого прозвучало заявление кремлевского диктатора на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), который заявил, что встречи не будет. При этом уточнялось, что президента Украины примут в Москве с заявлением о капитуляции. Далее последовали ещё два выступления с противоположным содержанием в течение одного дня. Сначала Путин сказал, что из-за ударов Украины по РФ мирных переговоров не будет, а затем заявил, что переговоры можно возобновить, но только на основе "Стамбульского соглашения", с учетом событий на поле боя и "духа Анкориджа".

Напоминаем, что 29 июня Путин высказался по поводу встречи с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко, который прибыл в Москву после ультиматума Зеленского.