Длительная война и внезапный мир: нардеп объяснил, почему удары по НПЗ не повлияют на Путина (видео)
Секретарь комитета по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что кремлевский диктатор Путин не завершит войну из-за экономических потерь, поскольку хочет войти в историю как "увеличитель" территории России. С одной стороны, украинцы должны быть готовы к длительной войне, но боевые действия могут завершиться внезапно.
Путин публично показал, что не хочет никаких мирных переговоров и что его не интересует этот вопрос, заявил народный депутат в интервью СМИ "5 канал". Кроме того, он по-прежнему надеется на успехи на поле боя и продолжает говорить об истории России и о "праве" россиян на украинские земли. Костенко также отметил, что, несмотря на удары Украины по российским целям, ВС РФ все же добиваются тактических успехов на Константиновском и Донецком направлениях. Учитывая эти аргументы, народный депутат не видит причин, по которым Путин мог бы изменить свою точку зрения на возможность завершения войны.
Костенко ответил на вопрос ведущей Янины Соколовой, которая упомянула о тайной встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским олигархом Романом Абрамовичем. Ведущую интересовало, почему диктатор Путин открыто рассказал о тайных мирных переговорах и завершении войны. В ответ народный депутат рассказал, какие события войны влияют на Кремль и когда закончится война. По его мнению, решение может появиться внезапно, поскольку зависит от одного человека в Москве.
"Мы все знаем, что эта война зависит исключительно от одного человека, которого зовут Путин. Эта война может закончиться в любой момент, и это будет зависеть от его позиции. Если он завтра, к примеру, примет решение или кто-то его к этому принудит, — это возможно. Стратегически так — всегда остается этот путь", — сказал он.
Депутат также уточнил, что у РФ есть стратегическая цель — захватить Донбасс, поскольку в таком случае россияне достигнут хотя бы геополитических целей и "хоть немного сохранят лицо". Главная цель Путина — остаться в истории "как человек, который вернул территорию или захватил", и поэтому он не будет обращать внимания на потери экономики из-за ударов по НПЗ, пояснил он.
"И он понимает, что благодаря этому он войдет в историю. А вопросы о том, была ли Россия хорошей или плохой с экономической точки зрения, его не интересуют. Он просто хочет это забрать. И, конечно, отдав это, мы совершим самую большую ошибку, которую только можно совершить", — подытожил Костенко.
Мирные переговоры — последние заявления Путина и Зеленского
Отметим, что в июне появилась информация о предложении Зеленского Путину о личной встрече с целью прекращения войны. После этого прозвучало заявление кремлевского диктатора на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), который заявил, что встречи не будет. При этом уточнялось, что президента Украины примут в Москве с заявлением о капитуляции. Далее последовали ещё два выступления с противоположным содержанием в течение одного дня. Сначала Путин сказал, что из-за ударов Украины по РФ мирных переговоров не будет, а затем заявил, что переговоры можно возобновить, но только на основе "Стамбульского соглашения", с учетом событий на поле боя и "духа Анкориджа".
Напоминаем, что 29 июня Путин высказался по поводу встречи с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко, который прибыл в Москву после ультиматума Зеленского.