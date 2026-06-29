Довга війна та раптове завершення: нардеп пояснив, чому Путіна не переконають удари по НПЗ (відео)
Секретар комітету з національної безпеки Роман Костенко заявив, що кремлівський диктатор Путін не завершить війну через втрати економіки, бо хоче увійти в історію як "збільшувач" площі Росії. З одного боку, українці мають бути готові до довгої війни, але бойові дії можуть звершитись раптово.
Путін публічно показав, що не хоче ніяких мирних переговорів і що його не цікавить це питання, сказав нардеп в інтерв'ю медіа "5 канал". Крім того, він і далі сподівається на успіхи на полі бою і продовжує говорити про історію Росії й про "право" росіян на українські землі. Костенко також зауважив, що попри удари України по російських цілях, ЗС РФ все ж має тактичні успіхи на Костянтинівському та Донецькому напрямку. З огляду на ці аргументи нардеп не бачить причин, щоб Путін міг змінити точку зору на можливість завершення війни.
Костенко відповів на питання ведучої Яніни Соколової, яка згадала про таємну зустріч президента України Володимира Зеленського з російським олігархом Романом Абрамовичем. Ведучу цікавило, чому диктатор Путін відкрито розповів про таємні мирні переговори та завершення війни. У відповідь нардеп описав, які події війни впливають на Кремль і коли завершиться війна. На його думку, рішення може з'явитись раптово, оскільки залежить від однієї людини у Москві.
"Ми всі знаємо, що ця війна залежить виключно от однієї людини, прізвище якої Путін. Ця війна може залиши закінчитись в будь-який момент, і це буде залежати від його позиції. Якщо він завтра, до прикладу, прийме рішення або хтось його до цього примусить, — воно може бути. Стратегічно так — завжди залишається цей шлях", — сказав він.
Нардеп також уточнив, що РФ має стратегічну мету — захопити Донбас, оскільки у такому випадку росіяни досягнуть хоча б геополітичних цілей і "трохи залишаться з обличчям". Головна мета Путіна — залишитись в історії "як людина, яка повернула територію або захопила", і тому він не зважатиме на втрати економіки через удари по НПЗ, пояснив він.
"І він розуміє, що з цим він залишиться в історії. А з питаннями, чи економічно була хороша Росія, чи погана, його це не цікавить. Він хоче просто так це забрати. І, звичайно, віддавши це, ми зробимо найбільшу помилку, яку можна буде зробити", — підсумував Костенко.
Мирні переговори — останні заяви Путіна та Зеленського
Зазначимо, у червні з'явилась інформація про пропозицію Зеленського до Путіна щодо особистої зустрічі задля завершення війни. Після цього з'явилась заява кремлівського диктатора на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ-2026), який сказав, що зустрічі не буде. Водночас, уточнювалось, що президента України приймуть у Москві з заявою про капітуляцію. Далі було ще два виступи з протилежним змістом протягом одного дня. Спершу Путін сказав, що через удари України по РФ не буде мирних переговорів, а потім заявив, що переговори можна відновити, але лише на "Стамбульській угоді", врахуванні подій та полі бою та "духу Анкориджа".
Нагадуємо, 29 червня Путін висловився щодо зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який прибув у Москву після ультиматуму Зеленського.