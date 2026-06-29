Довга війна та раптове завершення: нардеп пояснив, чому Путіна не переконають удари по НПЗ (відео)

Секретар комітету з національної безпеки Роман Костенко заявив, що кремлівський диктатор Путін не завершить війну через втрати економіки, бо хоче увійти в історію як "збільшувач" площі Росії. З одного боку, українці мають бути готові до довгої війни, але бойові дії можуть звершитись раптово.

Путін публічно показав, що не хоче ніяких мирних переговорів і що його не цікавить це питання, сказав нардеп в інтерв'ю медіа "5 канал". Крім того, він і далі сподівається на успіхи на полі бою і продовжує говорити про історію Росії й про "право" росіян на українські землі. Костенко також зауважив, що попри удари України по російських цілях, ЗС РФ все ж має тактичні успіхи на Костянтинівському та Донецькому напрямку. З огляду на ці аргументи нардеп не бачить причин, щоб Путін міг змінити точку зору на можливість завершення війни.

Мирні переговори — коментар Костенка див. з 44:07

Костенко відповів на питання ведучої Яніни Соколової, яка згадала про таємну зустріч президента України Володимира Зеленського з російським олігархом Романом Абрамовичем. Ведучу цікавило, чому диктатор Путін відкрито розповів про таємні мирні переговори та завершення війни. У відповідь нардеп описав, які події війни впливають на Кремль і коли завершиться війна. На його думку, рішення може з'явитись раптово, оскільки залежить від однієї людини у Москві.

Відео дня

"Ми всі знаємо, що ця війна залежить виключно от однієї людини, прізвище якої Путін. Ця війна може залиши закінчитись в будь-який момент, і це буде залежати від його позиції. Якщо він завтра, до прикладу, прийме рішення або хтось його до цього примусить, — воно може бути. Стратегічно так — завжди залишається цей шлях", — сказав він.

Нардеп також уточнив, що РФ має стратегічну мету — захопити Донбас, оскільки у такому випадку росіяни досягнуть хоча б геополітичних цілей і "трохи залишаться з обличчям". Головна мета Путіна — залишитись в історії "як людина, яка повернула територію або захопила", і тому він не зважатиме на втрати економіки через удари по НПЗ, пояснив він.

"І він розуміє, що з цим він залишиться в історії. А з питаннями, чи економічно була хороша Росія, чи погана, його це не цікавить. Він хоче просто так це забрати. І, звичайно, віддавши це, ми зробимо найбільшу помилку, яку можна буде зробити", — підсумував Костенко.

Мирні переговори — останні заяви Путіна та Зеленського

Зазначимо, у червні з'явилась інформація про пропозицію Зеленського до Путіна щодо особистої зустрічі задля завершення війни. Після цього з'явилась заява кремлівського диктатора на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ-2026), який сказав, що зустрічі не буде. Водночас, уточнювалось, що президента України приймуть у Москві з заявою про капітуляцію. Далі було ще два виступи з протилежним змістом протягом одного дня. Спершу Путін сказав, що через удари України по РФ не буде мирних переговорів, а потім заявив, що переговори можна відновити, але лише на "Стамбульській угоді", врахуванні подій та полі бою та "духу Анкориджа".

Нагадуємо, 29 червня Путін висловився щодо зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який прибув у Москву після ультиматуму Зеленського.