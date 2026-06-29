"Не викликає паніки": Путін розповів, як Лукашенко відреагував на ультиматум Зеленського

Російський диктатор Володимир Путін частково розкрив подробиці своїх перемовин із самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком, що відбулися цими днями.

Путін зокрема пригадав про нещодавній ультиматум, який виголосив президент України Володимир Зеленський щодо ретрансляторів для російських безпілотників. Про це російський диктатор заговорив під час інтерв'ю журналісту "Вєстєй", яке оприлюднили 28 червня.

За словами Путіна, вони разом з Лукашенком не обговорювали "детально" заяв офіційного Києва, спрямований на адресу білоруського керівництва. Однак, як зауважив глава Кремля, у білоруського лідера нібито "немає паніки" з приводу цього.

"Ну, це не викликає якоїсь паніки з боку президента Лукашенка. Він підходить до цього дуже спокійно, врівноважено, виважено", — наголосив Путін.

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При цьому російський диктатор вважає, що заяви українського керівництва, які дехто розцінює як "спробу втягнути Білорусь у військовий конфлікт", хоча не викликають паніки, та все ж "розглядаються як привід для серйозного занепокоєння".

Саме звернення України щодо вимкнення ретрансляторів на території Білорусі Путін назвав "грубими окриками". Варто нагадати, що невдовзі після ультиматуму Зеленського Білорусь вимкнула ретранслятори для російських дронів на своїй території. Володимир Зеленський заявляв, що вони перестали працювати там з 22 червня.

Окрім того, Путін додав, що разом з Лукашенком вони здебільшого обговорювали "економічні питання" під час "неформальних" зустрічей нещодавно.

Варто зазначити, що також під час цього інтерв'ю Володимир Путін говорив про "контакти" між Москвою та Києвом, а також розповідав про нібито "нові пропозиції" України щодо переговорів.

Путін також стверджував, що ЗСУ опинилися майже в оточенні у районі Старого Осколу: виявилося, що це місто у Бєлгородській області РФ.