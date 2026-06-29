"Київ запропонував обмежити бойові дії 4 регіонами": Путін розповів про "контакти" між сторонами

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна та РФ нібито продовжують підтримувати контакти, а Київ висунув нові пропозиції щодо фронту та далекобійних ударів.

Путін стверджує, що Україна нібито запропонувала "обмежити бойові дії 4 регіонами": Донецькою, Запорізькою, Луганською та Херсонською областями. Про це російський диктатор заявив 28 червня під час інтерв'ю журналісту медіа "Вєсті".

Російська сторона, як наголосив Путін, нібито відхилила цю пропозицію. У РФ розцінили, що це дозволило б українським військам посилити угруповання на південному сході: перекинути підрозділи з Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей на Донбас.

"З Києва звучать пропозиції обмежити бойові дії лише чотирма територіями: "ДНР", "ЛНР", Запорізька та Херсонська області. Це дало б ЗСУ змогу перекинути туди підрозділи з інших районів і стало б порятунком для Києва за умов нестачі особового складу. Проте в наші плани порятунок київського режиму не входить", — заявив Путін.

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Глава Кремля також оголосив, що Київ пропонує припинити удари вглиб територій обох країн.

"Зрозуміло, чому робиться ця пропозиція: тому що наші удари у відповідь углиб території України набагато потужніші, чутливіші і, прямо скажемо, руйнівні", — зазначив диктатор.

Варто зауважити, що у Києві будь-яких офіційних підтверджень таких пропозицій не надходило.

Інші заяви Путіна

Також 28 червня російський диктатор зробив низку заяв про ситуацію на фронті. Він зокрема оголосив, що російським військам нібито залишилося 10 кілометрів до міста Суми. Співзасновник проєкту DeepState Руслан Мікула спростував ці слова і показав, якою є реальна ситуація у Сумській області.

Путін також стверджував, що ЗСУ нібито майже оточені у районі Старого Осколу: виявилося, що це місто у Бєлгородській області Росії.