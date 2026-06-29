Путін заявив, що ЗСУ майже оточені в районі Старого Осколу: це місто у Бєлгородській області (карта)

Російський диктатор Володимир Путін 28 червня оголосив, що підрозділи Сил оборони України нібито "майже заблоковані" у районі річки Старий Оскол.

Однак з'ясувалося, що Старий Оскол — це не річка, а місто у Бєлгородській області Росії, розташоване приблизно за понад 100 кілометрів від кордону з Україною. Таку заяву Путін зробив під час інтерв'ю для російського медіа "Вєсті".

"На лівому березі річки Старий Оскол нами (підрозділами ЗС РФ — ред.) фактично заблоковане різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб. Воно притиснуте до річки. Ось зверху йде 1-а танкова армія російських збройних сил і підтискає супротивника з півночі, 3-я мотострілецька дивізія зі сходу підтискає, а 144-а дивізія з півдня", — заявив російський диктатор.

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Путін уточнив, що до "повного оточення" підрозділів залишилося приблизно два кілометри.

"І до повного оточення — там все під вогневим контролем перебуває, але до повного… до остаточного оточення лишається близько двох кілометрів. Ось ця 144 дивізія, вона і займається вирішенням цього завдання", — зазначив глава Кремля.

Заява Путіна про нібито оточення ЗСУ у районі Старого Осколу Фото: Скриншот

Однак, як зауважив радник міністра оборони України Сергій Стерненко, Старий Оскол — не річка, а місто у Бєлгородській області РФ, адміністративний центр Старооскольського міського округу.

"У Путіна вже геть маразм. Він заявив, що ЗСУ майже оточені в районі Старого Осколу. Це місто розташоване у Бєлгородській області за 100 км від кордону", — зауважив Стерненко.

Місто Старий Оскол на карті Фото: Скрін

Варто зауважити, що річки з такою назвою немає. Натомість є річка Оскіл, яка протікає через Росію та Харківську область, є найбільшою лівою притокою Сіверського Дінця, а також входить до басейну Дону. Ймовірно, Путін мав на увазі саме цю річку і говорив про ситуацію у Харківській області України, однак будь-яких офіційних підтверджень його заяв немає.

Нагадаємо, також 28 червня Путін заявляв, що ЗС РФ нібито залишилося до Сум близько 10 кілометрів: аналітики DeepState його висміяли.

Також у цей день Путін вперше визнав паливну кризу у Росії: повідомив, що влада повністю заборонила експорт гасу та бензину.