"Старий балабол": Путін говорить про успіхи армії РФ поблизу Сум, в DeepState його висміяли (фото)

Російський президент Володимир Путін виступив з черговою заявою про "успіхи" ЗС РФ на Сумщині, де начебто до Сум їм лишилося 10 км. Аналітики з DeepState відверто висміяли та спростували заяви очільника Кремля.

За словами глави РФ, головною задачею армії країни-агресора є створення зони безпеки в Сумській області. Про це він заявив під час наради з представниками уряду Росії, передають пропагандистські ЗМІ.

Глава РФ вчергове розповім, що головною задачею армії Росії на Сумщині є створення зони безпеки. За заявою Путіна, до обласного центру російським військовим залишається близько 9,5 кілометрів.

Також Путін заявив, що Україна "заплатить своєю територією" за нібито злочини в Курській області Росії. Крім того, очільник Росії зазначає, що російська армія продовжує наступ на всіх ділянках фронту проти СИл оборони та має успіхи.

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Путін вчергове збрехав про успіхи ЗС РФ

Заяви лідера РФ викликали відповідну реакцію насмішок серед українських аналітиків. Співзасновник проєкту DeepState Руслан Мікула виклав короткий допис та мапу, на якій видно реальну дистанцію до міста Суми.

Руслан Мікула розвінчав брехню очільника Кремля Фото: Deep State

"Старий балабол. Рівно рік тому було 18.1 км. Зараз 17.8 км. Космонавт живе на своїй планеті", — написав український аналітик.

Також пан Мікула виклав іншу мапу, на якій показав відстань від позицій ЗС РФ до околиць міста Слов'янськ. За заявами Путіна, війська росіян начебто перебувають в 9 км, однак ситуація насправді виглядає інакше.

Відстань від позицій РФ до Слов'янська перевищує понад 14 кілометрів Фото: Deep State

"Арифметика точно не його [сильна сторона]", — іронічно написав аналітик про чергову вигадку російського диктатора.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Крим веде Путіна до поразки у війні. Без контролю над Кримом Росія не зможе виграти війну проти України, тому останні події на півострові роблять становище російського диктатора Володимира Путіна дедалі хиткішим.

Згодом стало відомо, що Путін боїться втратити Крим і має обирати один з варіантів. Стратегія ЗСУ тиснути на Путіна змушує очільника Кремля діяти, але відкладає щоразу цей вибір, а ситуація продовжує стрімко погіршуватися.