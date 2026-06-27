"Стане символом падіння": Крим веде Путіна до поразки у війні, — The Telegraph

Без контролю над Кримом Росія не зможе виграти війну проти України, тому останні події на півострові роблять становище російського диктатора Володимира Путіна дедалі хиткішим.

Крим залишався головним символом зовнішньополітичних амбіцій Путіна, пише The Telegraph.

Автор матеріалу — військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що саме анексію українського півострова Путін подавав як свій найбільший здобуток за час правління, проте зараз ситуація змінюється, а позиції Кремля слабшають не лише на фронті, а й у самій Росії.

Українські удари безпілотниками та ракетами дедалі частіше досягають цілей в Криму та у глибині власної російської території, демонструючи слабкість її протиповітряної оборони. На цьому тлі місцеві жителі й туристи все активніше намагаються залишити півострів, який раніше вважався безпечним курортом.

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"Оголошення сьогодні надзвичайного стану в Криму стало значною політичною та військовою невдачею для Путіна", — йдеться у колонці.

Експерт підкреслив, що після повномасштабного вторгнення у 2022 році саме Крим став одним із ключових логістичних центрів забезпечення російських військ на півдні України. Тому, якщо Україна й надалі позбавлятиме Росію можливості безпечно використовувати півострів як військову базу, це може мати серйозні наслідки для всієї воєнної кампанії Кремля.

"Стратегічна картина для Путіна погіршується. Здається, він не в змозі повністю захистити ані Москву, ані Крим — два місця, що мають величезне політичне та символічне значення. Його позиція зараз може бути більш крихкою, ніж будь-коли з часів заколоту "групи Вагнера"… Крим колись був символом піднесення Путіна. Він все ще може стати символом його падіння", — наголосив автор.

Нагадаємо, видання The Hill оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Крим — це вирішальне поле битви, а режим Путіна в РФ не переживе падіння півострова.

24 червня Володимир Зеленський заявив, що Україна прорахувала операцію в Криму та чекає особливу зброю від Заходу.