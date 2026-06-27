"Станет символом падения": Крым ведет Путина к поражению в войне, — The Telegraph

Без контроля над Крымом Россия не сможет выиграть войну против Украины, поэтому последние события на полуострове делают положение российского диктатора Владимира Путина всё более шатким.

Крым оставался главным символом внешнеполитических амбиций Путина, пишет The Telegraph.

Автор материала — военный эксперт Хемиш де Бреттон-Гордон — отметил, что именно аннексию украинского полуострова Путин представлял как своё самое большое достижение за время правления, однако сейчас ситуация меняется, а позиции Кремля ослабевают не только на фронте, но и в самой России.

Украинские удары с помощью беспилотников и ракет всё чаще достигают целей в Крыму и в глубине российской территории, демонстрируя слабость её противовоздушной обороны. На этом фоне местные жители и туристы всё активнее пытаются покинуть полуостров, который ранее считался безопасным курортом.

Відео дня

"Объявление сегодня чрезвычайного положения в Крыму стало серьёзной политической и военной неудачей для Путина", — говорится в колонке.

Эксперт подчеркнул, что после полномасштабного вторжения в 2022 году именно Крым стал одним из ключевых логистических центров снабжения российских войск на юге Украины. Поэтому, если Украина и в дальнейшем будет лишать Россию возможности безопасно использовать полуостров в качестве военной базы, это может иметь серьезные последствия для всей военной кампании Кремля.

"Стратегическая обстановка для Путина ухудшается. Похоже, он не в состоянии полностью защитить ни Москву, ни Крым — два места, имеющие огромное политическое и символическое значение. Его позиция сейчас может быть более уязвимой, чем когда-либо со времён мятежа "группы Вагнера"… Крым когда-то был символом взлёта Путина. Он всё ещё может стать символом его падения", — подчеркнул автор.

Напомним, издание The Hill опубликовало материал, в котором говорится, что Крым — это решающее поле битвы, а режим Путина в РФ не переживет потери полуострова.

24 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина просчиталась с операцией в Крыму и ожидает поставки специального оружия от Запада.