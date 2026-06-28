"Старый балабол": Путин рассказывает об успехах армии РФ возле Сум, в DeepState его высмеяли (фото)

Президент России Владимир Путин выступил с очередным заявлением об "успехах" ВС РФ в Сумской области, где, якобы, до Сум им осталось 10 км. Аналитики из DeepState открыто высмеяли и опровергли заявления главы Кремля.

По словам главы РФ, главной задачей армии страны-агрессора является создание зоны безопасности в Сумской области. Об этом он заявил в ходе совещания с представителями правительства России, сообщают пропагандистские СМИ.

Глава РФ в очередной раз заявил, что главной задачей российской армии в Сумской области является создание зоны безопасности. По словам Путина, до областного центра российским военным осталось около 9,5 километров.

Кроме того, Путин заявил, что Украина "заплатит своей территорией" за якобы совершенные преступления в Курской области России. Помимо этого, глава России отмечает, что российская армия продолжает наступление на всех участках фронта против Сил обороны и добивается успехов.

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Путин в очередной раз солгал об успехах ВС РФ

Заявления лидера РФ вызвали соответствующую реакцию в виде насмешек среди украинских аналитиков. Соучредитель проекта DeepState Руслан Микула опубликовал короткий пост и карту, на которой видно реальное расстояние до города Сумы.

Руслан Микула разоблачил ложь главы Кремля Фото: Deep State

"Старый балабол. Ровно год назад было 18,1 км. Сейчас — 17,8 км. Космонавт живёт на своей планете", — написал украинский аналитик.

Кроме того, г-н Микула опубликовал ещё одну карту, на которой показал расстояние от позиций ВС РФ до окраин города Славянск. По заявлениям Путина, российские войска якобы находятся в 9 км, однако на самом деле ситуация обстоит иначе.

Расстояние от позиций РФ до Славянска превышает 14 километров Фото: Deep State

"Арифметика — точно не его [сильная сторона]", — иронично написал аналитик об очередной выдумке российского диктатора.

Ранее Фокус сообщал о том, как Крым ведет Путина к поражению в войне. Без контроля над Крымом Россия не сможет выиграть войну против Украины, поэтому последние события на полуострове делают положение российского диктатора Владимира Путина все более шатким.

Впоследствии стало известно, что Путин боится потерять Крым и вынужден выбирать один из вариантов. Стратегия ВСУ, направленная на оказание давления на Путина, заставляет главу Кремля действовать, но он каждый раз откладывает этот выбор, а ситуация продолжает стремительно ухудшаться.