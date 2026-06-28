Переговоры или эскалация: Путин боится потерять Крым и должен выбрать один из вариантов, — СМИ

Стратегия ВСУ, направленная на оказание давления на Путина посредством локдауна в Крыму, вынуждает главу Кремля выбирать один из двух вариантов. При этом глава РФ каждый раз откладывает этот выбор, а ситуация продолжает стремительно ухудшаться.

Крым имеет для Путина большое значение как в стратегическом, так и в политическом плане. Поэтому глава Кремля стоит перед непростым выбором, пишет в своей колонке обозреватель и эксперт по Восточной Европе Марк Галеотти для The Sunday Times.

По мнению эксперта, действия Киева основаны на простой формуле — оказывать давление на Москву, угрожая потерей полуострова, оккупированного с 2014 года. Ранее ситуация выглядела совершенно иначе, а Крым должен был остаться под фактическим контролем РФ в качестве фактической цены за мир для Украины.

В настоящее время ситуация начинает меняться: теперь Путину для снятия блокады придётся идти на переговоры уже на условиях Киева. После утверждения президентом Зеленским 40-дневной операции СБУ по оказанию давления на РФ и одобрения таких действий главой Минобороны Михаилом Федоровым Украина верит в эффективный и оптимистичный сценарий реализации этой задумки.

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Глава РФ должен выбрать один из двух вариантов в связи с блокировкой Крыма со стороны Сил обороны Фото: Відкриті джерела

Между тем в Кремле начинает усиливаться пессимизм, который расколол российскую элиту на два лагеря. Первые, как пишет Галеотти, считают необходимым заморозить конфликт, удержать оккупированные территории и объявить о "победе", а затем начать переговоры о мире с возможностью отмены санкций.

Второй лагерь — "ястребиный", который в ответ на давление призывает к эскалации конфликта посредством мобилизации и ударов по объектам в Европе, поставляющим оружие Киеву. Такой план рискован, но сторонники жесткой линии не верят в способность Украины выдержать новое наступление.

Но сам Путин пока сохраняет осторожность. Галеотти отмечает, что ожидаемый в Киеве исход этой ситуации может оказаться менее контролируемым, но в состоянии паники диктатор РФ склонен к поспешным и непродуманным решениям, когда перед ним стоит выбор из двух вариантов — эскалировать конфликт или пойти на мир.

Сложившаяся ситуация, как отмечает автор материала, может привести к тому, что потеря Крыма для Путина будет означать его личное падение. И пока остается неясным, какой из вариантов выберет кремлевский диктатор — пойти на переговоры или поднять ставки ещё выше.

Ранее "Фокус" сообщал, что Трамп может отказаться от "договоренностей" с РФ. В ходе саммита G7 Трамп в беседах с лидерами "Большой семерки" отметил "скептицизм" в отношении действий главы Кремля и считает, что на РФ следует оказывать давление.

Впоследствии стало известно, что РФ скорректирует некоторые планы войны. В то же время лидер России в очередной раз заявил, что все "стратегические планы" будут реализованы на фоне усиления ударов ВСУ.