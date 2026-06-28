На фоне топливного кризиса и локдауна в Крыму: Путин заявил, что РФ скорректирует некоторые планы войны

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва планирует "пересмотреть некоторые планы" так называемой "СВО". В то же время лидер России в очередной раз заявил, что все "стратегические планы" будут реализованы на фоне усиления ударов ВСУ.

Глава Кремля в очередной раз повторил пропагандистский нарратив об "отступлении ВСУ" и обвинил Киев в переходе к "откровенно террористическим действиям". Об этом он заявил в речи на съезде партии "Единая Россия", цитируют его слова российские СМИ.

Лидер РФ вновь обвинил Запад в разжигании войны, отметив, что тот "не может победить Россию", но пытается "дестабилизировать политическую ситуацию". Глава Кремля в очередной раз заявил о безопасности страны, граждан и границ РФ.

"Россия корректирует некоторые планы с учётом сложившейся ситуации, но все стратегические планы будут реализованы в полном объёме. Сейчас Россия переживает тяжёлый этап, но он многому нас научил", — цитируют слова Путина российские пропагандистские СМИ.

Відео дня

В своём выступлении диктатор РФ вновь упомянул о "социальных обязанностях" государства, способности победить "благодаря народной сплочённости". Кроме того, глава Кремля назвал российских военных "настоящей элитой России", а также в очередной раз обратил внимание на "традиционные ценности".

"Россию "прощупывают" и пытаются избавиться от неё как от мирового фактора, который "всегда стоял на пути зла", — цитируют российского диктатора СМИ.

Ранее Фокус сообщал о том, что Трамп может отказаться от "договоренностей" с РФ. Президент США раздражен лидером РФ из-за отказа вступать в переговоры по Украине, утверждают инсайдеры.

Впоследствии стало известно, что РФ планирует объявить мобилизацию осенью. Новая волна начнётся сразу после выборов в Госдуму.