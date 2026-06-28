На тлі паливної кризи та локдауна Криму: Путін заявив, що РФ скорегує деякі плани війни

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва планує "переглянути деякі плани" так званої "СВО". Водночас лідер Росії вчергове заявив, що всі "стратегічні плани" будуть реалізовані на тлі наростання ударів ЗСУ.

Очільник Кремля вчергове повторив пропагандистський наратив про "відступ ЗСУ" та звинуватив Київ у переході до "відверто терористичних дій". Про це він заявив у промові на з'їзді партії "Єдина Росія", цитує його слова росЗМІ.

Лідер РФ знову звинуватив Захід у розпалюванні війни, який "не може перемогти Росію", але намагається "дестабілізувати політичну ситуацію". Глава Кремля вчергове заявив про безпеку країни, громадян та кордонів РФ.

"Росія коригує деякі плани з урахуванням ситуації, але всі стратегічні плани будуть реалізовані в повному об'ємі. Нині Росія проходить важкий етап, але він багато чому нас навчив", — цитують слова Путіна російські пропагандистські медіа.

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У своєму виступі диктатор РФ знову згадав про "соціальні обов'язки" держави, здатність перемогти "завдяки народній згуртованості". Крім того, очільник Кремля назвав російських військових "справжньою елітою Росії", а також вчергове звернув увагу на "традиційні цінності".

"Росію "пробують на зуб" і намагаються позбутися її як світового фактора, який "завжди стояв на шляху зла", — цитують російського диктатора ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Трамп може відмовитись від "домовленостей" з РФ. Президент США роздратований лідером РФчерез відмову йти на перемовини щодо України, кажуть інсайдери.

Згодом стало відомо, що РФ планує оголосили мобілізацію восени. Нова хвиля відбудеться одразу після виборів до Держдуми.