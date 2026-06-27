Кінець "духу Анкориджа": Трамп може відмовитись від "домовленостей" з РФ щодо Донбасу, — Axios

Президент США Дональд Трамп роздратований лідером РФ Володимиром Путіним через відмову йти на перемовини, кажуть інсайдери. Глава Білого Дому натякає, що планує відмовитися від так званих "анкориджських домовленостей".

Під час саміту G7 Трамп у розмовах з лідерами "Великої сімки" відзначив "скепсис" щодо дій очільника Кремля та вважає, що на РФ слід здійснювати тиск. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на два джерела з числа американських чиновників.

Неназваний посадовець Білого Дому заявив ЗМІ, що Трамп був "роздратований" Путіним і натякав присутнім, що "може відмовитися від "анкориджських домовленостей". Як уточнює ЗМІ, мова йде про те, що тоді під час саміту на Алясці США визнавали вимогу Росії контролювати український Донбас в рамках будь-якої угоди.

"Трамп ставився скептично до всього, що стосується Путіна, і говорив про тиск на Росію", — розповів співрозмовник.

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Водночас інші лідери "Великої сімки", як стверджує інсайдер, не вірять, що він (Трамп — ред.) "реально щось зробить з цього приводу". На тлі цього, як розповів другий чиновник, дипломатія США щодо України "застопорилася" через війну в Ірані та після низки провалів щодо кількох попередніх раундів переговорів.

"Залишається незрозумілим, чи здатна дронова кампанія Зеленського дати новий імпульс для мирних переговорів. Хоча вона посилює тиск на Москву, деякі аналітики вважають, що це лише зміцнить настрої в Росії про необхідність продовжувати воювати і домогтися перемоги над Україною", — констатують журналісти.

Раніше Фокус повідомляв про те, як США закликали РФ укласти перемир'я. Представник США у ООН Ден Негреа наголосив, що Вашингтон підтримує Україну, і заявив, що РФ має сісти за стіл переговорів, бо "час не на боці Росії".

Згодом стало відомо, чому переговори про мир в Україні знову зайшли в глухий кут. ЗМІ вказують, що саме відмова Путіна йти на компроміс і приймати підтримані США пропозиції України залишається головною перешкодою для початку повноцінних перемовин.