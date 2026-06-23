"Час не на боці Москви": США закликали РФ укласти перемир'я

Посол Ден Негреа наголосив, що США підтримують Україну, і заявив, що Росія має сісти за стіл переговорів.

Рада Безпеки ООН провела відкритий брифінг щодо України. Доповідачі попередили, що людські та культурні втрати внаслідок війни Російської Федерації в Україні зростають, наголосивши на необхідності повного припинення вогню, відновлення дипломатичних зусиль та постійного фінансування гуманітарної допомоги. А США попередили Росію, що настав час серйозно взятися за дипломатію.

"Росія має укласти угоду. „Час не на боці Москви“, — сказав представник США Ден Негреа, цитуючи недавню заяву президента Дональда Трампа. Він наголосив, що його країна підтримує Україну.

Негреа зазначив, що Російська Федерація щомісяця втрачає 40 000 осіб в умовах вкрай напруженої економічної ситуації, тоді як Україна швидко розвивається.

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"Дипломатія та переговори — а не подальше кровопролиття — ось єдина відповідь", — наголосив він, додавши: "Ніщо інше не зупинить це безглузде вбивство".

Зі свого боку, Сполучені Штати прагнуть досягти припинення вогню та врегулювання шляхом переговорів, щоб якомога швидше покласти край війні, і, зі свого боку, він закликав Москву та Україну.

На брифінгу також обговорювали удар Росії по Києво-Печерській Лаврі. Київ звинуватив Російську Федерацію в навмисних ударах по мирним жителям і культурним пам’яткам, попередивши, що терпіння Києва щодо переговорів вичерпується.

"Ми спостерігаємо вкрай тривожну тенденцію в поведінці Росії: якщо щось неможливо захопити, то це знищують", — заявив посол Польщі Кшиштоф Марія Щерський.

При цьому заступниця постійного представника Російської Федерації Анна Євстигнєєва заявила, що в ніч з 14 на 15 червня Росія атакувала лише військові та військово-промислові об’єкти. Вона також повідомила, що РФ не атакувала Успенський собор, а уламки російських снарядів – це реквізит.

Нагадаємо, посол України Андрій Мельник заявив, що після 15 місяців закликів до повного, беззастережного припинення вогню терпіння України не безмежне: "Бумеранг війни, розв’язаної Путіним, повернувся на російську територію", — сказав він, додавши, що посилена протиповітряна оборона Москви зазнала краху.

"Фокус" також повідомляв, що ООН нарешті внесла Росію до "списку ганьби" та пояснив, чому це важливо для України й для всього світу.